삼성전자·중노위 "다시 대화하자" 제안에도…노조 "제도화 우선"

삼성전자 노사 협상이 사후조정에서도 합의점을 찾지 못해 총파업 위기가 고조되면서 정부의 긴급조정권도 거론되고 있는 가운데 13일 서울 서초구 삼성전자 본사 사옥에 걸린 삼성그룹 깃발이 바람에 펄럭이고 있다. /사진=뉴스1 /사진=(서울=뉴스1) 김민지 기자

총파업을 일주일 앞두고 삼성전자 노사가 재협상 가능성을 열었지만 성과급 제도화를 둘러싼 입장차는 여전히 좁혀지지 않고 있다. 회사와 중앙노동위원회가 추가 협상을 제안했지만 노동조합은 "제도화와 투명화가 우선"이라며 강경한 입장을 유지했다.

14일 업계에 따르면 삼성전자는 이날 초기업노조 삼성전자 지부와 전국삼성전자노동조합에 "노사간 추가 대화를 제안드립니다"라는 공문을 발송했다.

회사는 공문에서 "최근 진행된 중앙노동위원회 사후조정 과정에서 노사 양측이 각각의 의견을 전달했으나 합의에 이르지 못했다"며 "회사는 노사가 직접 대화를 나눌 것을 제안한다"고 밝혔다.

중노위도 이날 삼성전자 노사에 오는 16일 사후조정 회의를 재개하자고 요청했다. 중노위는 "노사 간 입장 차이를 자율적으로 해결하기 위해 다시 한번 노사 간의 진정성 있는 대화와 실질적인 교섭의 자리로 2차 사후조정회의 요청을 권고했다"고 설명했다.

사후조정은 노사 협상 결렬 후 중노위 조정마저 중지 돼 종료된 사안에대 다시 재조정을 실시하는 절차다. 사후조정은 △노사 쌍방의 요청 △노사 중 일방의 요청에 상대방이 동의한 경우 △노동위원회 위원장이 필요성을 인정해 권유하고 당사자가 동의한 경우 등에 개시할 수 있다.

회사와 중노위가 총파업 현실화를 막기 위해 다시 협상 테이블에 앉자고 제안한 셈이다. 노조는 오는 21일부터 총 18일간의 총파업을 예고한 상태다. 재협상 여부가 총파업의 분수령이 될 것으로 보인다.

삼성전자 노사와 중노위는 지난 11일부터 사후조정을 진행했지만 13일 오전 3시쯤 노조가 협상 결렬을 선언했다. 최승호 초기업노조 위원장은 "성과급 상한 폐지와 투명화, 제도화를 요구했으나 관철되지 않았기 때문에 결렬을 선언했다"고 밝혔다.

노조는 성과급 상한제 폐지와 함께 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 활용하는 방안의 제도화를 요구하고 있다. 협상 결렬 이후에는 기존에 예고한 총파업 준비에도 돌입했다.

사후조정 과정에서 중노위는 △초과이익성과급(OPI) 현 제도 유지(상한 50%) △DS부문 매출·영업이익 1위 달성 시 OPI 외 추가로 영업이익의 12% 재원 지급 △특별포상의 2026년 및 유사 수준 경영성과 달성 시 지속 적용 등의 검토안을 노사에 제시했다.

공식 조정안 제시에 앞서 노사 양측 의견을 수렴하는 단계였다. 증권가가 예상하는 삼성전자의 올해 연간 영업이익을 감안하면 특별포상 재원 규모는 약 40조원 수준에 이를 것으로 추산된다. 하지만 노조는 해당 검토안을 수용할 수 없다며 협상 결렬을 선언했다.

이날 회사와 중노위가 추가 협상을 제안했지만 노조의 입장은 여전히 강경하다. 최 위원장은 이날 "(추가 성과급 지급 방안의) 제도화와 투명화가 이뤄지지 않으면 대화할 이유가 없다"고 밝혔다.

한편 사후조정 등이 성립되지 않는다면 정부는 최후의 카드로 강제조정 절차인 긴급조정을 발동할 수 있다. 노동조합법에 따르면 노조의 쟁의행위가 국민경제를 현저히 해할 가능성이 있는 경우 등에는 정부가 긴급조정을 발동할 수 있다. 긴급조정이 시행되면 노조는 쟁의를 중단해야 하고 30일 동안 쟁의를 재개할 수 없다.

정부는 삼성전자 파업이 국가경제에 미치는 영향이 상당한 만큼 파업만은 막겠다는 입장이지만 긴급조정권 발동에는 신중한 모습이다. 김영훈 고용노동부 장관은 지난 13일 유튜브 '장윤선의 취재편의점'에 출연해 긴급조정권에 관한 질문을 받고 "대화가 절실하다. 밤을 새워서라도 해야한다"고 밝혔다.