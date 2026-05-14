에코프로, 30일 오창호수공원서 '에코그린데이' 개최

어린이 환경 축제 '에코그린데이' 포스터./사진=에코프로

에코프로(129,200원 ▼13,100 -9.21%)는 오는 30일 충북 청주시 오창호수공원에서 어린이 환경 축제 '에코그린데이'를 개최한다고 14일 밝혔다.

올해로 5회째를 맞은 에코그린데이는 지역 주민과 자녀들이 함께 어울려 가족의 정을 느끼고 환경에 대한 관심을 환기하는 대표적인 지역 축제다. 친환경 달팽이 체험과 에코 플리마켓, 버스킹 공연 등 다양한 이벤트와 체험 활동을 통해 가족과 환경의 중요성을 되새길 수 있다.

메인 행사인 '어린이 그림 그리기 대회'의 참가 신청 접수는 이달 14일부터 27일까지다. 그림 그리기 대회 주제는 친환경을 소재로 행사 당일 공개된다. 대회는 △유치부 △ 초등 저학년부(1~3학년) △초등 고학년부(4~6학년)로 나눠 진행한다. 시상은 대상, 최우수상, 우수상, 장려상, 특선으로 구성된다. 각 부문별 수상자에게는 상장과 함께 상품권이 수여된다.

또 에코프로 각 계열사는 이달 초 임직원들이 가족에게 평소 전하지 못했던 마음을 편지에 실어 보내는 '감사 편지 쓰기' 이벤트를 진행했다. 이 이벤트는 지난해 에코프로이엠에서 어버이날을 맞아 처음 시작한 뒤 사내외에서 큰 호응을 얻자 올해는 에코프로머티리얼즈, 에코프로에이피 등 다른 계열사도 동참했다.

박종환 에코프로이엠 대표는 편지를 보낸 임직원 160명의 가정에 "훌륭한 자녀를 보내주셔서 감사합니다"라는 메시지와 소정의 선물을 함께 전달해 캠페인의 의미를 더했다. 손편지를 통해 부모, 아내, 자녀에게 감사함을 전한 사연 하나하나에 각 가정의 서사가 기록돼 있었다는 평가다.

에코프로 관계자는 "지역 인재를 고용해 성장한 에코프로가 가정의 달을 맞아 지역 주민들에게 감사함을 전하고 환경의 소중함을 느낄 수 있도록 다채로운 행사를 기획했다"며 "에코프로는 앞으로도 지역 주민과 상생할 수 있는 경영을 펼쳐 나갈 것"이라고 말했다.