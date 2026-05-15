위세아이텍, 1분기 매출 79억원…영업이익 흑자전환

엔드투엔드(End-to-End) AI(인공지능)·데이터 플랫폼 기업 위세아이텍(4,630원 ▼5 -0.11%)(대표 김다산·이제동)이 2026년 1분기 연결 기준 매출액 79억1000만원, 영업이익 3억9000만원을 기록했다고 15일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 29.5% 증가했으며, 영업이익은 흑자로 돌아섰다. 1분기 기준 역대 최대 매출이다.

같은 기간 매출총이익은 26억4000만원으로 전년 동기 대비 132.6% 늘었다. 회사는 매출 성장과 함께 수익성도 개선되며 영업단 이익 창출력이 회복됐다고 설명했다.

개별 기준 실적도 개선됐다. 1분기 개별 매출액은 76억9000만원으로 전년 동기보다 31.5% 증가했고 영업이익은 4억4000만원, 당기순이익은 7억2000만원으로 각각 흑자전환했다. 데이터 품질·분석 솔루션 사업을 중심으로 공공·금융·민간 분야에서 기존 고객의 반복 매출과 신규 프로젝트 수행 성과가 더해진 결과라고 업체 측은 말했다.

연결 기준 당기순손실은 3억2000만원으로 전년 동기 15억3000만원에서 손실 폭이 크게 줄었다.

김다산 위세아이텍 대표는 "AI 도입 확산으로 데이터 품질관리, 분석, AI 모델 개발·운영을 통합 지원하는 플랫폼 수요가 확대되고 있다"며 "주력 사업의 안정적 성장과 신규 사업 확대를 추진해 수익성 개선 흐름을 이어가겠다"고 말했다.