휴로틱스-대한물리치료사협회 강원지부, 로봇 물리치료 협력 체계 구축

웨어러블 로봇 전문기업 휴로틱스(대표 이기욱)가 대한물리치료사협회 강원지부(회장 정래욱)와 강원권역 로봇 물리치료 협력 체계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.

이번 협약은 강원권역 통합돌봄 서비스 고도화와 지역 기반 재활 서비스 활성화에 초점을 뒀다. 양측은 지역사회 통합돌봄을 위한 로봇 활용 신규 사업을 공동 발굴·추진하고, 임상 현장에서의 기술 협력을 이어갈 계획이다. 고령 인구 비중이 높은 강원 지역 특성을 고려해 노인 낙상 예방과 근감소증 관리를 위한 로봇 물리치료 적용 연구도 함께 추진한다.

양측은 디지털 헬스케어 인재도 양성한다. 최근 한림성심대학교 물리치료과(학과장 용준형) 재학생을 대상으로 실무 교육을 진행했다. 휴로틱스의 보행 보조 로봇 치료 장비 'H-Medi(에이치-메디)'를 활용, 'AI(인공지능) 기반 로봇 보조 보행 치료 및 디지털 치료제(DTx)를 이용한 보행 분석'을 주제로 운영됐다.

문일영 대한물리치료사협회 강원지부 학술부회장(한림성심대학교 교수)은 "로봇 기술과 디지털 헬스케어를 접목한 새로운 재활 서비스 모델이 지역사회에 안착하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

이기욱 휴로틱스 대표는 "강원 지역 주민들이 로봇 기술을 접목한 물리치료 서비스를 경험할 수 있을 것"이라고 했다. 정래욱 대한물리치료사협회 강원지부 회장은 "강원 지역 노인 건강 증진과 통합돌봄 서비스 수준을 높일 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.