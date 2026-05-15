GS25, 청소년 생리용품 지원…'44종 무료택배 기획전'

GS25가 여성 청소년 생리용품 바우처 사업의 일환으로 '생리대 무료택배 기획전'을 운영한다.

여성 청소년 생리용품 바우처 사업은 만 11세부터 18세 여성 청소년을 대상으로 위생용품 구매 부담을 줄이기 위해 각 지방자치단체가 진행하는 사업이다. 해당 지역 청소년 대상으로 소득 기준과 상관없이 운영한다.

서울(구로구, 성동구)과 경기 지역 27개 시·군, 인천 강화, 강원 2개 지역, 전북 2개 지역, 전남 2개 지역, 경상권 1개 지역 등에서 참여하고 있다.

전국 GS25에서 올해 말까지 생리대 무료택배 기획전 혜택을 만날 수 있다. 대상은 좋은느낌, 라엘, 순수한면, 디어스킨, 쏘피, 예지미인, 이너시아 등 7개 브랜드 44종의 생리대다. 33종은 모바일 상품권 리워드 혜택이 있다. 리워드는 상품에 따라 최소 1만원부터 최대 5만원까지 구성했다.

무료 택배 서비스를 이용하고 싶은 고객은 매장에 방문해서 주문하면 희망하는 장소로 배송받을 수 있다.

GS25는 여러 상품을 운영하고 무료택배 기획전을 실시해 지난해 경기도 여성용품 지원사업에서 시장점유율 약 42%를 달성하는 등 좋은 평가를 받았다.

박거동 GS리테일(29,450원 ▲650 +2.26%) 라이프리빙팀 MD는 "여성 청소년이 편리하게 생리용품을 구매하도록 무료 택배 기획전 운영 상품 수와 혜택을 확대했다"며 "앞으로도 고객 편의 향상과 사회적 가치 확대에 기여하는 여러 지원을 이어갈 계획"이라고 말했다.