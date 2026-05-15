골드팡, 한국조폐공사에 '백수백복도 기념메달' 납품

주얼리 브랜드 골드팡(대표 이용수)이 한국조폐공사에 '백수백복도(百壽百福圖) 기념메달'을 납품했다고 15일 밝혔다.

'백수백복도 기념메달'은 장수와 복을 상징하는 전통 문양을 현대적으로 재해석한 제품이다. '복(福)' 문자와 학·거북·사슴 등 전통 길상 문양을 메달 전면에 새겼다.

골드팡 관계자는 "한국조폐공사가 요구하는 엄격한 순도·규격·외관·품질 검사 기준을 충족했다"며 "고부가가치 귀금속 제품군을 확대할 계획"이라고 말했다.