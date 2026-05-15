서울중부노무사회 회장 이종혁 노무사, 서울시의회의장 표창 수상

한국공인노무사회 서울중부노무사회는 회장 이종혁 노무사(전 한국공인노무사회 부회장)가 사회적 책임과 공익적 가치 실현에 기여한 공로를 인정받아 서울특별시의회의장 표창을 수상했다고 15일 밝혔다.

이종혁 공인노무사/사진제공=한국공인노무사회 서울중부노무사회

서울특별시의회의장 표창은 지역사회 발전에 뚜렷한 공적이 인정되는 인물에게 수여된다. 이종혁 노무사는 노동인권보호 실현을 위해 다양한 활동에 적극 참여하여 그 역할을 수행해온 점이 높이 평가됐다.

수상자는 서울시 법률상담관, 서울시 취업지원센터 노동법 강사, 서초구 민원자문단 노무위원, 노동권익센터 노동법 강사, 서울시 마을노무사, 서울시 학교노무사, 마을공동체 노동법 강사, 서울시 노동권리보호관, 서울시 산하기관 노동법 강사, 서울지방고용노동청 노동법 강사, 청소년 노동인권교육 강사, 국선노무사 등 서울시 소상공인사업주와 근로자를 위한 노동법 교육과 노동취약계층의 노동 권익 보호에 앞장서고 있다.

이종혁 노무사는 "서울특별시의회의장 표창장은 노동인권 존중 실현과 노동인권 교육 분야에서 더욱 열심히 활동하라고 주시는 표창이라 생각한다. 앞으로도 노무사로서의 전문성과 공익적 역할을 확장해 나가도록 하겠다"고 말했다.