일진전기, 1Q 영업익 507억원…전년 대비 49%↑

일진전기 전선공장 전경./사진=일진전기

일진전기(119,100원 ▼14,200 -10.65%)는 올해 1분기 연결기준 매출 5061억원과 영업이익 507억원을 기록했다고 15일 밝혔다.

전년 동기 대비 매출은 약 11% 늘었고, 영업이익은 49% 증가했다. 이는 역대 1분기 최고 기록이다.

일진전기의 두 축인 전선사업과 중전기사업의 매출이 올해 1분기 모두 지속적으로 늘어난 영향이다. 미국의 노후 전력 인프라 교체와 전 세계적인 데이터센터 건설로 전력기기 수요가 증가한 게 매출 증대의 배경이다. 특히 일진전기는 2024년 10월 증설된 홍성 변압기 공장이 가동되며 국내와 미주·유럽 등의 초고압변압기 수요 증가에 대응하고 있다.

올해 1분기 현재 수주잔고는 약 17억6100만달러(약 2조6496억원)다. 전체 수주 잔고 중 약 70%가 변압기·차단기 등 중전기 부문이다. 전선 부문이 나머지 30%를 차지한다. 수주잔고 중 해외비중은 약 74%, 국내는 약 24%다.

일진전기 관계자는 "2분기에도 활발한 수주 활동을 통해 지속적인 성장이 기대된다"고 말했다.