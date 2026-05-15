젝시믹스, 1분기 매출 530억 기록…영업이익 전년비 39.1%↑

젝시믹스 로고. /사진제공=젝시믹스.

젝시믹스가 해외 시장 성장과 수익성 개선에 힘입어 1분기 실적 개선 흐름을 이어갔다.

젝시믹스는 올해 1분기 연결 기준 매출 530억원과 영업이익 11억원을 기록했다고 15일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 4.4% 증가했고 영업이익은 39.1% 늘었다.

회사 측은 제조 원가 구조 개선과 고수익 제품 비중 확대가 수익성 개선에 영향을 미쳤다고 설명했다. 판매관리비 부담이 일부 증가했지만 신규 라인업 판매 확대가 영업이익률 개선으로 이어졌다는 분석이다.

국내 시장에서는 올해 1~2월 매출이 전년 동기 대비 20% 이상 증가하며 회복세를 나타냈다. 해외 사업도 성장 흐름을 이어갔다. 일본과 대만 법인 매출은 각각 41%, 18% 이상 증가했고 인도네시아 현지 매출은 126% 이상 늘었다.

젝시믹스는 2분기에도 해외 오프라인 유통망 확대에 나설 계획이다. 이달 인도네시아 자카르타 '아쉬타 디스트릭트 8'에 첫 현지 정식 매장을 열 예정이다. 일본에서는 도쿄와 오사카 주요 상권을 중심으로 추가 매장 출점을 검토하고 있다. 태국에서는 현지 유통기업과 수출 계약 마무리 단계에 들어간 상태다.

제품 카테고리 다각화도 실적 성장에 힘을 보탰다. 지난해 선보인 심리스 언더웨어 라인 '멜로우데이' 매출은 전년 대비 약 276% 증가했다. 러닝 전문 'RX' 라인과 짐웨어 'NX' 라인도 두 자릿수 성장세를 이어갔다.

젝시믹스는 앞으로 러닝과 골프, 짐웨어, 이너웨어 등 제품군 확대를 지속할 계획이다.

젝시믹스 관계자는 "해외 법인 성장과 원가 구조 개선, 신규 카테고리 확대가 맞물리며 실적 개선으로 이어졌다"며 "글로벌 사업 확장과 함께 수익성 중심 운영을 이어갈 계획"이라고 말했다.