LG엔솔, 차세대 LMR 핵심 특허 확보..연구 성과자 포상

LG에너지솔루션이 서울 여의도 파크원 본사에서 '2026 발명왕·출원왕' 시상식을 진행했다 /사진제공=LG에너지솔루션

LG에너지솔루션(408,000원 ▼9,000 -2.16%)은 서울 여의도 파크원 본사에서 '2026 발명왕·출원왕 시상식'을 개최하고 우수 연구성과를 창출한 12명을 선정해 시상했다고 18일 밝혔다.

올해 발명왕 금상은 'LMR(리튬·망간·리치) Cell Chemistry' 분야 핵심 특허를 확보한 박병천 양극재기술담당이 수상했다. 박 담당은 LMR 양극과 실리콘 음극 조합의 기술적 잠재력에 주목해 선제적으로 특허 장벽을 구축했다. 해당 기술은 향후 LMR 배터리 상용화 단계에서 핵심 플랫폼 역할을 할 것으로 기대되며, 경쟁사들이 우회하기 어려운 독점적 기술력을 확보했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

LMR 배터리는 망간 비중을 높여 가격 경쟁력을 확보하면서도 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있는 차세대 배터리 기술이다. LG에너지솔루션은 최근 제너럴모터스(GM)와 차세대 전기 트럭·대형 SUV용 각형 LMR 배터리 양산 프로젝트를 추진하는 등 상용화에 박차를 가하고 있다.

아울러 △46시리즈 셀 적용 CAS(Cell Array Structure) 핵심 구조(은상, 정인혁 책임) △전극 공정 품질 관리를 위한 추적 기술(은상, 이재환 선임) △LMR 배터리 고온 내구성 향상 전해질용 첨가제(동상, 이정민 책임) △원통형 46시리즈 절연 구조(동상, 조민기 책임) △충방전 신호를 통한 비파괴식 셀 수명 상태 확인 기술(동상, 최순주 책임) 등도 발명왕으로 선정됐다.

출원왕 금상은 배터리 팩 듀얼쿨링(Dual-Cooling), 상하부 벤팅(Venting) 분야 등에서 다수의 핵심 특허를 출원한 장혁균 선임이 수상했다. 장 선임은 열전이(Thermal Propagation) 지연 및 가스·스파크 제어 구조 등 배터리 안전성을 강화하는 팩 설계 기술 개발 등 다수의 연구에 기여한 성과를 인정받았다.

이와 함께 △김광모 책임(은상) △이현희 책임(은상) △김대천 책임(동상) △고길남 책임(동상) △이수호 주임(동상) 등도 출원왕으로 선정됐다.

LG에너지솔루션은 사내에 창의적이고 도전적인 연구·개발 문화를 장려하고, 글로벌 기술리더십을 강화하기 위해 매년 발명의 날을 맞아 발명왕 및 출원왕을 선정하해 포상하고 있다.

김동명 LG에너지솔루션 사장은 "배터리 산업에서 특허는 글로벌 경쟁 우위를 지키는 강력한 무기이자 고객 가치의 원천"이라며 "구성원들의 창의적 도전이 결실을 맺을 수 있도록 R&D 환경을 전폭 지원해 압도적 기술 리더십을 지속 확보해 나갈 것"이라고 말했다.