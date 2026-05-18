반려동물 특화 호텔 '키녹' 전용 앱 출시…앱 전용 멤버십도 도입

교원그룹 키녹, 전용 앱 출시. /사진제공=키녹

교원그룹이 운영하는 반려동물 특화 호텔 키녹이 객실 예약과 반려동물 신분증 등록·관리(QR 기반), 포인트 적립·사용, 이벤트 참여 등을 하나의 플랫폼에서 제공하는 전용 앱(애플리케이션) 서비스를 출시했다고 18일 밝혔다.

이용자는 새 앱을 통해 객실 현황과 각종 프로모션, 이벤트 정보를 실시간으로 확인할 수 있게 됐다. 키녹은 다음 달 앱 전용 멤버십 프로그램 '키녹 메이트'도 도입한다. 멤버십은 객실과 카페 '스니프' 이용 금액을 기준으로 연간 회원 등급을 산정하는 방식이다. 등급은 그린·핑크·레드·블랙 등 4단계로 운영되며, 등급에 따라 최소 3%에서 최대 6%까지 포인트 적립 혜택이 제공된다.

멤버십 회원에게는 포인트 적립과 사용 외에도 전용 특가 패키지, 무료 숙박권, 객실 업그레이드, 얼리 체크인 및 레이트 체크아웃, 펫파크·프라이빗존 무료 이용, 펫 프로그램 우선 예약 등의 혜택이 제공된다.

키녹은 향후 고객 및 반려동물 데이터를 기반으로 개인화 서비스를 강화하고, 반려동물 관련 기업과의 제휴 확대 및 포인트 사용처 확장 등을 통해 서비스 생태계를 넓혀갈 계획이다.

키녹 관계자는 "전용 앱 출시를 통해 반려동물 동반 투숙객의 이용 편의성이 한층 높아질 것으로 기대된다"며 "객실 예약부터 이용, 사후 관리까지 전 과정에서 고객 경험을 지속 혁신해 나갈 것"이라고 말했다.