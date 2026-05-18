볼보코리아, 200평 규모 '볼보 셀렉트 대구 전시장' 오픈

볼보자동차코리아 '볼보 셀렉트 대구 전시장' 모습/사진= 볼보자동차코리아 제공

볼보자동차코리아가 '볼보 셀렉트(SELEKT) 대구 전시장'을 오픈했다고 18일 밝혔다.

김포, 수원, 광주, 부산, 강서, 성수에 이어 7번째로 운영되는 '볼보 셀렉트 대구 전시장'은 대구 동구에 약 200평 규모로 운영된다. 차량 전시 공간과 리셉션, 고객 라운지 등으로 구성되며 최대 30대의 인증 중고차를 전시할 수 있다.

특히 대구에서 처음 오픈하는 볼보자동차 공식 인증 중고차 전시장으로 대구뿐만 아니라 경북 지역 고객들의 수요를 흡수할 것으로 예상된다. 최대 12대까지 수용 가능한 주차 공간과 프리미엄 고객 라운지 등을 통해 고객이 보다 편안한 환경에서 차량을 둘러보고 다양한 조건을 비교·분석하며 상담받을 수 있도록 만들었다.

오픈 기념 프로모션도 연다. 우선 볼보 셀렉트 대구 전시장을 방문해 상담한 고객에게는 '볼보 단우산'을 증정하며 계약을 완료한 고객에게는 100% 당첨되는 럭키 드로를 통해 픽 바이 볼보 레디백, 디퓨저 세트, 파우치, 순로기 키링, 장우산 등 경품을 추가 증정한다. 여기에 차량을 출고한 고객에게는 13만원 상당 '볼보 웨건'과 함께 '주차 번호판'을 선물로 지급한다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 "이번 볼보 셀렉트 대구 전시장 오픈으로 대구, 경북 지역 고객분들께도 볼보자동차의 엄격한 품질 기준을 충족한 인증 중고차를 소개해 드릴 수 있게 됐다"며 "볼보자동차의 차별화된 소유의 경험을 볼보 셀렉트를 통해 경험하길 바란다"고 말했다.