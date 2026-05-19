현대제철, '만달로리안과 그로구' 예고편과 협업 영상 공개

스타워즈 영화 만달로리안과 그로구와 협업한 현대제철 유튜브 영상 썸네일./사진제공=현대제철

현대제철이 오는 27일 극장 개봉 예정인 영화 '만달로리안과 그로구' 예고편에 전기로-고로 복합 프로세스를 접목시킨 광고 영상을 공개했다고 19일 밝혔다.

'만달로리안과 그로구'는 드넓은 은하계를 배경으로 현상금 사냥꾼 '딘 자린'과 '그로구'의 모험을 그린 블록버스터 어드벤처 영화다. 현대제철은 새로운 여정과 도전에 나서는 영화 주인공들의 서사에 자사 전기로-고로 복합 프로세스가 지닌 의미를 담아 이번 영상을 기획했다.

18일 공개된 이 영상에서 현대제철은 각자의 강점을 결합한 팀워크를 발휘하는 영화 주인공들의 모습에 빗대 고로와 전기로를 유기적으로 연계한 전기로-고로 복합 프로세스 가동의 의미를 풀어냈다. 또 영화를 대표하는 명대사인 "This is the Way(이것이 우리의 길이다)"의 의미를 복합 프로세스 가동을 통해 시장을 개척해 나가는 현대제철의 행보와 연결했다.

현대제철 관계자는 "스타워즈 영화가 지닌 화제성을 바탕으로 대중들이 현대제철을 친숙하게 접할 수 있도록 소통 채널을 확장했다"며 "현대제철을 새롭게 알림과 동시에 영화 홍보에도 도움이 되길 기대한다"고 말했다.