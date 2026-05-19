"외주 없이도 척척" 군포시 데이터 분석 '범죄 사각지대' 없앤다

군포시청 전경./사진제공=군포시

경기 군포시가 지난 2월부터 4월까지 '2026년 범죄위험지역 및 CCTV 설치 최적지 분석'을 통해 CCTV 설치 우선순위 상위 10개 지역을 선정했다고 19일 밝혔다.

시는 외부 용역 없이 자체 보유·확보한 데이터를 활용했다. 예산 절감 효과는 물론 시의 데이터 기반 행정 역량을 실제 정책에 접목한 사례가 됐다.

보다 정밀한 지역 치안 여건 분석을 위해 '치안취약지수'를 자체 도출했다. 치안취약지수는 감시취약 정도, 치안취약계층 거주 분포, 심야시간대 유동인구, 치안시설 접근성, CCTV 설치 민원 수요 등 다양한 데이터를 종합적으로 반영했다.

분석 결과를 바탕으로 범죄 예방 효과와 시민 체감 안전도를 높일 수 있는 CCTV 설치 우선지역을 도출했다. 관련 부서와의 협업을 통해 CCTV 설치 및 안전정책 수립 과정에 데이터 기반 의사결정을 활용할 계획이다.

시 관계자는 "외부 전문기관에 의존하지 않고 자체 분석 역량만으로 정책 활용도를 높였다는 점에서 군포시의 스마트 행정 역량을 보여주는 사례"라면서 "앞으로도 객관적인 데이터 분석을 기반으로 시민이 체감할 수 있는 안전한 도시환경 조성과 과학적 행정체계 구축에 지속적으로 노력할 예정"이라고 밝혔다.