BMW 코오롱 모터스, 양산 BPS·MINI NEXT 전시장 확장 이전 오픈. /사진제공=BMW그룹코리아

BMW 그룹 코리아의 공식 딜러사인 코오롱 모터스가 프리미엄 인증 중고차 매장인 양산 BPS(BMW Premium Selection)·미니 넥스트(MINI NEXT) 전시장을 확장 이전해 새롭게 문을 열었다고 19일 밝혔다.

BMW 프리미엄 셀렉션은 BMW 그룹 코리아가 2005년부터 운영하고 있는 공식 인증 중고차 프로그램이다. 5년 연식과 주행거리 10만㎞ 내 BMW와 MINI 차량을 360도 서라운드 점검을 통해 신차에 준하는 수준까지 상품화하는 것이 특징이다.

경남 양산시 동면에 위치한 양산 BMW·MINI 인증 중고차 전시장은 기존 부산에서 확장해 이전한 것으로 지상 1층에 연면적 691㎡(약 209평) 규모로 조성됐다. BMW 그룹의 차세대 전시 공간 콘셉트인 '리테일 넥스트'를 적용해 방문 고객은 BMW 인증 중고차는 물론 MINI의 인증 중고차 MINI NEXT 차량을 쾌적한 환경에서 관람할 수 있다.

양산 BMW·MINI 인증 중고차 전시장은 이번에 새로 단장하며 국내 BMW·MINI 인증 중고차 전시장 최초로 전용 핸드오버존을 도입했다. 이를 통해 고객은 고급스러운 단독 공간에서 보다 차별화된 출고 서비스를 경험할 수 있다. 아울러 2개의 독립된 상담 공간을 갖춰 개별적인 맞춤형 상담 서비스 역시 제공한다.

양산 BMW·MINI 인증 중고차 전시장은 중앙고속도로지선 남양산IC와 근접해있다. 경부고속도로 양산IC에서도 차량으로 약 10분거리에 위치해 부산과 김해는 물론 경남 동부 전역에서 편리하게 방문 가능하다.