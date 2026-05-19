최윤범 고려아연 회장, 美 테네시 재방문…크루서블 속도전

최윤범(왼쪽에서 두번째) 고려아연 회장이 미국 통합제련소 부지를 둘러보고 있다. /사진=고려아연

고려아연(1,374,000원 ▼46,000 -3.24%)은 최윤범 회장이 지난 17일(현지시간) 미치 그레이브스 테네시강유역개발공사(TVA) 이사회 의장을 만나 미국 핵심광물 통합제련소 건설을 위한 초기 전력 수요 확보와 안정적인 전력공급망 구축에 대해 협의했다고 19일 밝혔다.

TVA는 미국 남동부 지역의 전력 생산·공급과 송전망 운영을 담당하는 연방 공기업이다. 고려아연은 프로젝트 일정에 맞춘 전력 인프라 구축을 위한 TVA의 협조에 감사를 표하며 추가 송전 인프라 투자 필요성과 장기 전력공급 체계 및 비용 회수 방안 등 구체적인 논의를 진행했다.

미치 그레이브스 TVA 이사회 의장은 "프로젝트 크루서블은 테네시주 차원을 넘어 연방정부 입장에서도 중요한 프로젝트인만큼 전력 공급에 차질이 없도록 노력할 것"이라 말했다.

또 최 회장은 빌 해거티 테네시주 연방 상원의원과 미국 상무부 국제무역청(ITA), 국무부 등 주요 관계자들을 만나 신속 인허가 제도 '패스트(FAST)-41'의 적용대상이 되는 주요 사항 등이 차질없이 이행될 수 있도록 요청했다. 미국 측 인사들은 "미국 핵심광물 생산의 새로운 거점이자 한미공급망 협력의 기반시설이 될 미국 통합제련소의 성공적인 건설과 운영이 중요하다"며 전폭적인 지원을 약속했다.

미국 측은 프로젝트 크루서블이 미국 제조업 리쇼어링과 핵심광물 공급망 재편 흐름 속에서 큰 의미를 가진 프로젝트라는 점에 공감대를 나타냈다. 특히 미국 상무부 국제무역청(ITA) 및 국무부 관계자들은 프로젝트 크루서블이 반도체·방산·AI 산업 공급망과 연계된 핵심광물 생산역량 확대 측면에서 전략적 중요성을 가지고 있다고 평가했다.

최 회장은 "프로젝트 크루서블은 글로벌 공급망 안정화는 물론 한미 양국의 경제안보 강화에도 기여하는 매우 중요한 프로젝트"라며 "경영진과 기술진, 현지 직원 등 회사의 모든 역량을 집중하고 미국연방정부와 주정부, 의회 등과의 긴밀한 협력을 통해 프로젝트가 성공할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

프로젝트 크루서블은 올해 부지 조성 공사를 시작으로 2029부터 단계적으로 제품을 생산하는 미국 통합제련소 구축 프로젝트다. 아연과 연, 동을 시작으로 인듐, 게르마늄, 갈륨 등 미국 정부가 지정한 핵심광물 11종을 포함해 비철금속 12종과 반도체황산을 생산할 예정이다. 고려아연은 미국 제련소 부지 내 폰드장 5곳에 있는 약 62만톤의 제련 부산물을 리사이클링해 핵심광물을 회수하고, 제련소 소유 광산 등을 통해서도 원료를 수급해 미국 통합제련소를 안정적으로 운영해 나갈 방침이다.

아울러 최 회장은 고려아연의 미국 자회사 페달포인트가 미국 내 데이터센터와 인공지능(AI) 인프라 확대에 따른 전자폐기물 처리와 안정적 원료 확보에 기여할 수 있다는 점도 거론했다. 페달포인트를 통한 안정적인 원료 확보가 이뤄질 경우 미국 통합제련소와의 시너지가 극대화할 것이라는 점을 강조했다.

최 회장은 프로젝트 수장으로서 미국 통합제련소 구축을 최전선에서 직접 챙기고 있다. 앞서 최 회장은 지난달 1일에도 미국 테네시주 클락스빌을 찾아 '크루서블 징크'와 계열사들의 공식 출범을 알리는 기념식에 참석했다. 당시 최 회장은 현지 임직원들과 처음으로 공식 소통하는 동시에 미국 내 핵심광물 생산 허브로 거듭날 제련소 부지와 기존 제련소 내부를 둘러보는 등 제반 사항도 직접 점검했다.