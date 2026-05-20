머니투데이 오프라인 헤드라인-20일

[종합]

"중국車, 현대車 홈그라운드까지 위협"

[삼성 노사협상이 남긴 것]

너도나도 '영업이익 N%'..."올해 최악의 '하투' 올 수도"

[현대차그룹 싱크탱크 보고서]

中전기차 '신흥국 드라이브'에 어딜가도 밀린다

[스타벅스 '탱크데이' 후폭풍]

불매운동 번질라, 진화 나선 YJ...고강도 후속조치도 공언

[한일 정상회담]

국제정세 급변 속 셔틀외교 안착...에너지 협력 강화 공감대

[종합]

은행 대출 줄었는데...1분기 가계빚 14조 늘었다

[오피니언]

무가치함과 궁극 가치 '미·이란' 전쟁

87·97체제의 충돌, 27체제로 가야

[the300_지방선거 D-14]

서울 鄭 40% 吳 37%…오차범위 '초박빙' 네거티브 공세 격화

[국제]

공격 미룬 트럼프 "이란 핵 포기해야 합의"

[산업]

SK이노 '베트남 LNG 프로젝트' 속도

'황장군'의 승리, 홈앤쇼핑 덕분이죠

23kg 냉장고도 번쩍...힘 쓸 준비 마친 '신입사원'

[금융]

'생산적 금융'의 함정...은행돈 24000억, 다원시스에 물렸다

[바이오]

국민성장펀드 업고...비티젠, 글로벌 점프

[유니콘팩토리]

인력 근태데이터 쌓는다...건설현장 관리 '삽질' 끝

[ICT·과학]

말 한마디로 끝...삼성 첫 'AI 글라스' 출격

[건설 부동산]

래미안 VS 오티에르, '신반포' 수주전 점화

[정책사회·문화]

결혼시장 물 흐릴라...'데이팅 앱' 살핀다

[사회]

당해도 목격해도..'학폭 침묵' 늘고 있다

[증권]

반도체가 이끈 코스피...상장사 1Q 영업익 176% '쑥'

외인 자리 메우는 개미...수급 주체 체인지