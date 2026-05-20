LX판토스, UN여성역량강화원칙 가입…"건강한 조직문화 경쟁력 높여"

UN 여성역량강화원칙 홈페이지에 소개된 LX판토스./사진제공=LX판토스

LX판토스가 성 평등과 여성 역량 강화를 기반으로 다양성이 보장되는 기업문화 조성을 위해 UN 여성역량강화원칙(WEPs)에 가입하고 지지를 선언했다고 20일 밝혔다.

WEPs는 유엔글로벌콤팩트(UNGC)와 유엔여성기구가 공동으로 발족한 이니셔티브로 성 평등과 여성 인권 증진에 기여하는 것을 목표로 한다. 전 세계적으로 1만2000여개 기업, 국내 100여 개 기업이 WEPs에 참여하고 있다.

WEPs는 △양성평등을 위한 고위급 리더십 구축 △직장 내 여성차별 철폐, 인권 존중·동등한 기회 제공 △모든 근로자의 보건·안전, 복지 보장 △여성인력 개발, 교육·훈련 강화 △여성 역량 강화를 위한 기업개발·공급망, 마케팅 전략 구축 △지역사회 이니셔티브와 양성평등 확보 정책 공조 △양성평등 달성 과정 측정·공시 등 투명성 강화를 7대 원칙으로 제시하고 있다.

한편 LX판토스는 2023년 글로벌 지속가능성 이니셔티브인 UNGC에 가입하는 등 글로벌 기준에 부합하는 지속가능경영 체계를 구축할 방침이다. 이번 WEPs 가입으로 여성역량강화 7대 원칙을 준수하고 양성평등 우수기업으로서의 지위를 견고히 하겠다는 계획이다.

이용호 LX판토스 대표는 "다양성과 포용성을 기반으로 한 건강한 조직문화는 기업 경쟁력을 높이는 중요한 기반"이라며 "구성원 간 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 지속가능한 성장을 이어나갈 것"이라고 말했다.