"EV4 타고 배그 전장 누빈다"…기아, 온·오프라인 이벤트

기아와 배틀그라운드 모바일이 협업해 진행하는 온·오프라인 통합 이벤트 포스터/사진=기아

기아(149,800원 ▼5,100 -3.29%)는 '배틀그라운드 모바일'과 협력해 게임 속 가상 전장과 이를 구현한 팝업 공간에서 회사의 전기차를 체험할 수 있는 이벤트를 진행한다고 20일 밝혔다.

우선 기아는 20일부터 7월 9일까지 전기차 △EV3 △EV4 △PV5 패신저를 게임 내에서 이동 수단으로 활용할 수 있는 한정판 차량 스킨 아이템으로 선보인다. 실제 차량의 내·외장 디자인, 기아 고유의 브랜드 사운드를 게임에서 충실하게 구현했다.

기아는 전기차가 게임 속 아이템으로 등장하는 가상 전장을 고객이 오프라인에서도 즐길 수 있도록 21~25일 서울 성수동에 체험형 팝업 '제8구역'을 운영한다. 가상 구역인 제8구역에 기아 전기차가 낙하산을 타고 착지하며 펼쳐지는 전투, 물자 수집 등 게임 속 상황을 체험해 보는 콘셉트다.

기아 관계자는 "제8구역은 성수동을 대표하는 브랜드 공간인 기아의 '기아 언플러그드 그라운드'와 크래프톤의 '펍지 성수'를 연계한 콜라보레이션 팝업"이라며 "현장을 방문하는 고객에게 기아와 배틀그라운드 모바일의 통합 세계관을 보다 효과적으로 전달할 예정"이라고 밝혔다.

팝업을 찾은 고객은 기아 언플러그드 그라운드에서 △EV4 RC카(무선조종 자동차)로 가상의 전장을 누빌 수 있는 레이싱 체험 △실제 EV3를 활용하는 가상 전투 프로그램 등을 즐길 수 있다. 펍지 성수는 △제8구역의 핵심 테마인 자기장 모형의 에어돔과 EV4가 전시된 포토존 △배틀그라운드 모바일의 국내 출시 8주년을 기념하는 퍼즐 게임 △게임 속 생존 아이템 수집 체험 등 콘텐츠를 마련했다.

기아 관계자는 "배틀그라운드 모바일과 협업으로 기아 브랜드와 고객 간의 접점을 모바일 게임 영역까지 확대할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 다양한 협업과 체험형 콘텐츠로 차별화된 브랜드 경험을 지속 제공해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

한편 기아는 2021년 e스포츠 게임단 '디플러스 기아(Dplus Kia)'와 네이밍 스폰서십을 체결해 후원을 이어가고 있다. 디플러스 기아는 현재 배틀그라운드 모바일을 비롯해 리그 오브 레전드(LoL), 발로란트(VALORANT) 등 총 5개의 게임 팀을 운영하고 있다.