커커엔젤·슈퍼모델 아름회, 태안국제원예치유박람회 '힐링 플라워 패션쇼' 성료

글로벌 뷰티 그룹 ㈜커커(대표 이철)의 사회공헌 단체 '커커엔젤'이 사단법인 슈퍼모델 아름회(회장 박세련)와 함께한 특별 자선 패션쇼를 성황리에 마무리했다고 밝혔다.

지난 5월 9일, 충남 태안군 꽃지해수욕장 일원에서 '2026 태안국제원예치유박람회'의 메인 이벤트 <아름다운 동행: 꽃과 사람이 만드는 치유의 런웨이(힐링 플라워 패션쇼)>가 진행됐다. 이번 행사는 충청남도와 태안군이 주최하고 (재)태안국제원예치유박람회조직위원회가 주관했다.

특히 11세 키즈 모델부터 60대 시니어 모델, 그리고 슈퍼모델 아름회 회원과 배우 윤지민·권해성 가족 등 총 31명의 모델이 참여해 세대 간 조화와 화합을 다지는 '세대 통합형 런웨이'의 진수를 보여줬다.

패션 거장 박윤수 디자이너의 예술적인 의상과 함께, 커커는 이번 쇼의 핵심인 헤어 및 메이크업 스타일링 총괄 디렉팅을 맡아 무대의 예술적 완성도를 끌어올렸다. 헤어 디렉팅의 경우 마끼에 청담점 씰 원장, 이철헤어커커 대치라운지 이세별 원장, 김사랑 원장이 참여해 '꽃'과 '치유'라는 테마를 감각적인 헤어 아트로 형상화했으며 메이크업 디렉팅은 마끼에 청담점 홍랑 원장의 진두지휘 아래 모델들의 개성을 극대화하는 섬세한 비주얼을 완성했다.

현장 실무에는 커커엔젤의 나눔 정신을 실천하기 위해 이철헤어커커 잠실랜드마크점, 대치스타점, 명동점의 실력파 디자이너들이 대거 참여했으며, 정화예술대학교 뷰티예술학부 학생들이 서포터즈로 합류해 뜻깊은 산학 협력 재능 기부의 장을 만들었다.

한편 이번 패션쇼를 통해 마련된 기금과 커커엔젤의 후원금 전액은 오는 5월 16일 대전 중증장애인 거주시설인 '평강의 집' 햇빛보기 행사에 전달됐다.