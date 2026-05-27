구루이엔티·네트웍스와이, '바이오차 활용 탄소중립' MOU 체결

이승상 네트웍스와이 대표(왼쪽)와 심재용 구루이엔티 대표가 협약 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다./사진제공=구루이엔티

구루이엔티(대표 심재용)가 네트웍스와이(대표 이승상)와 바이오차를 활용한 ESG(환경·사회·지배구조) 및 생태 복원 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

협약에 따라 양사는 바이오차 공급 체계를 구축하고 생태 복원 사업 및 바이오차 활용 신제품 개발에 나선다. △바이오차 혼합 복원소재 기술을 활용한 생태복원 사업 및 신제품 개발 △대기업 연계 ESG 사업 △정부 및 지자체 탄소중립 관련 사업 등을 공동 추진할 방침이다.

네트웍스와이는 ESG 및 기후환경 분야 전문기업으로, 국가 공인 탄소감축 수단인 바이오차를 보급하고 있다. 세계자연기금(WWF)과 바이오차 기반 자연보전 협력을 추진하는 등 다양한 대외 협력 레퍼런스를 보유했다.

구루이엔티는 네트웍스와이의 바이오차를 활용한 자연유래 복합소재(NCB)인 '펠로떼(Pelote)'를 생산하고 있다. 이를 드론·기계화 기술과 접목, 훼손지를 복원하는 사업을 추진 중이다.

양사는 이번 협약을 계기로 탄소중립 및 ESG 기반 사업 모델을 확대해 나갈 계획이다.