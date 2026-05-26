"탱크데이 제안 직원들 폰 제출 거부...4단계 보고에도 지적 없었다"

(서울=뉴스1) 김진환 기자 = 정용진 신세계그룹 회장이 26일 오전 서울 강남구 조선팰리스에서 열린 기자회견에서 스타벅스 '탱크데이' 논란 관련 대국민 사과를 하고 있다. 2026.5.26/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김진환 기자

스타벅스코리아가 진행한 5.18 탱크데이 마케팅과 관련해 신세계그룹이 사건 발생 직후 내부 조사를 진행한 결과 고의성을 입증하지 못한 것으로 나타났다.

전상진 신세계그룹 경영총괄부사장은 26일 서울 역삼동 조선팰리스에서 진행한 기자회견에서 "사건 발생 직후인 19일부터 일주일간 이번 마케팅을 진행한 스타벅스코리아 임직원을 대상으로 강도 높은 내부 조사를 진행했다"며 "조사결과, 해당 직원들과 임원진이 고의로 해당 마케팅을 기획했다는 사실을 입증할 수 있는 명확한 근거를 찾지 못했다"고 밝혔다.

전 부사장은 "해당 직원들과 스타벅스코리아 경영진이 특정 목적을 갖고 이번 마케팅을 기획했는지 여부가 핵심 쟁점이었다"며 "그리고 이번 사안이 아무런 제동장치 없이 실행될 수 있었던 마케팅 승인 과정과 부실한 리스크 관리 시스템에 대해서도 철저한 조사를 진행했다"고 설명했다.

다만 그는 "해당 직원들이 휴대폰 제출을 거부하는 등 회사 차원의 조사에 법적·절차적 한계가 제약 요건으로 작용한 영향도 있다"며 "다만 사안의 엄중함을 고려해 이번 마케팅에 관여된 5명 모든 직원의 직무배제 및 대표와 담당 임원을 해임 조치했고, 추후 진행될 경찰 조사에 적극 협조키로 했다"고 덧붙였다.

특히 신세계그룹은 경찰 조사에서 5.18 민주화운동을 폄훼하려는 고의성 여부가 입증될 경우 해당 임직원을 즉시 징계 조치하고, 이번 사안과 관련한 부적절한 개입이나 의도가 확인되면 그룹 최고경영진이어도 민·형사상 책임을 묻기로 했다.

신세계그룹 5.18 마케팅 사전 기획 고의성 못 밝혀...경찰 조사로 이관

신세계그룹에 따르면 이번 마케팅은 스타벅스코리아 커머스팀에서 제안했고 팀장-담당-본부장-대표이사의 보고라인을 거쳐서 최종 확정됐다. 이에 해당 커머스팀 전원과 전략기획본부, 대표이사 등 결재라인에 대한 휴대폰·노트북 포렌식 검증과 교차 심문을 진행했다. 담당자가 해당 업무를 진행하는 데 사용한 장치와 하드 드라이브도 모두 회수해서 조사했다.

조사 과정에서 논란이 불거진 직후 사태의 심각성을 인지하지 못한 부적절한 언행도 일부 확인됐다. 하지만 이러한 정황만으로 현재까지 해당 인원들의 사전모의 등 고의성을 특정할 수 있는 단서라고 판단하기는 어려웠다는 게 회사 측의 설명이다.

실제로 해당 직원들은 "기존 나수 텀블러 홍보 문구였던 '가방에 쏙'과 라임을 맞추는데 급급했다", "AI에 물어봤다", "(5.18은) 생각조차 못했고, 이슈화 이후 다시 보니 그제야 문제가 될 수 있겠구나 인지 했다" 며 고의성 여부를 부인했다. 특히 손정현 스타벅스코리아 대표가 사건 직후 사내 메신저에서 "이런 문구를 하필...그룹과 즉시 내용 공유하고 대응합시다"고 발언한 내용도 확인됐다.

회사 내부 조사라는 한계도 있었다. 전 부사장은 "'탱크데이' 네이밍을 제안했던 직원 등 커머스팀 팀원 3명은 휴대폰 제출을 거부했고, 그 영향으로 이번 마케팅과 관련된 이들 사이의 대화 및 업무처리 내용을 확인할 수 없었다"며 "사내메신저 대화 기록이 회사 서버에 일주일만 저장되는 까닭에 최초 마케팅 기획 단계에서 팀원들 간에 어떤 대화가 오갔는지 여부도 확인할 수 없었다"고 설명했다.

이에 따라 신세계그룹은 이번 이벤트의 고의 기획 여부에 대한 일체를 경찰조사에 적극 협조할 계획이다. 전 부사장은 "경찰 조사결과 그 누구라도 5.18를 폄훼하려는 의도를 갖고 이번 이벤트를 기획했다는 사실이 밝혀질 경우 해당 임직원을 즉각 해고조치하고, 모든 민형사상 책임을 묻겠다"고 강조했다.

(서울=뉴스1) 구윤성 기자 = 전상진 경영총괄 부사장 등 신세계그룹 임원들이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스 '탱크데이' 논란 관련 내부 진상조사 결과 발표를 마친 뒤 사과하고 있다. 왼쪽부터 신세계그룹 이규봉 경영지원총괄 전무, 전상진 부사장, 김수완 대외협력본부장 부사장, 양종환 감사팀장 상무. 2026.5.26/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 구윤성 기자

마케팅 검증 부실했다...리스크 관리 체계 부실 인정

신세계그룹은 스타벅스코리아의 마케팅 검증 및 리스크 관리 체계에 심각한 결함이 있다는 사실을 확인했다. 논란이 된 이번 마케팅은 팀장→담당→본부장→대표이사 4단계의 보고 절차 과정에서 그 누구도 "5월18일에 탱크데이는 안 된다"고 지적하지 않은 것으로 나타났다. 전 부사장은 "마케팅 기획과 승인 과정에서 단 한차례의 문제제기 조차 없었다"고 지적했다.

특히 이번 마케팅 행사 합의자 7명 중 일부는 해당 마케팅 디자인 시안이 담긴 메일의 첨부파일조차 열지 않고 관행적으로 승인한 것으로 확인됐다. 마케팅의 즉시성을 우선시한 이유로 법무팀의 검증 프로세스도 진행되지 않았다는 게 그룹 측의 설명이다. 전 부사장은 "이번 사안은 실무자의 과실을 넘어서 스타벅스코리아 내부의 사회적, 역사적 민감성 부재를 드러냈다"며 "마케팅 검증 및 리스크 관리체계에 심각한 결함이 있다는 사실도 함께 확인했다"고 밝혔다.

탱크 텀블러 계엄군 연계성 부인, 503ml 의혹도 오해

신세계그룹은 하지만 이번 사태와 관련해 온라인상에서 제기된 의혹은 사실과 다르다는 입장이다.

먼저 탱크 텀블러의 명칭이 계엄군의 탱크를 상징하며, 그 용량(503mL)이 특정인의 수인번호를 암시한다는 의혹관 관련해선 "탱크 텀블러는 해외 제조사가 제작한 텀블러로, 그 명칭은 실제 물탱크에서 영감을 얻은 것이라는 제조사의 공식 입장을 확인했다"며 "용량 503mL는 당초 17온즈(oz) 용량을 mL로 환산한 것으로. 해당 제품은 2023년부터 한국뿐 아니라 호주, 태국 등에서도 판매하고 있다"고 해명했다.

또 미니 탱크 텀블러 출시일이 세월호 참사일을 겨냥했다는 의혹에 대해선 "4월16일은 행사업체 '브랜드데이' 일정에 맞춘 것"이라며 "최초 스타벅스코리아는 미니 탱크 텀블러 출시를 위한 브랜드데이 날짜로 4월 20일을 제안했고, 일정을 조율하는 과정에서 행사 업체 측에서 4월16일을 확정 통보했다"고 설명했다. 그러면서 "세월호 참사일을 겨냥한 것은 아니다"라고 강조했다.

이 밖에 탱크 듀오 세트 할인율(21%)이 민주항쟁 당시 계엄군의 집단 발포일(5월 21일)을 상징한다는 의혹에 대해선 "세트 구성품 중 미니 탱크 텀블러 가격을 2만5000원에서 1만2500원으로 조정함에 따라 탱크 듀오 세트 가격이 6만원에서 4만7500원으로 조정됐다"며 "이에 따라 세트의 할인율이 21%로 계산된 것으로 민주항쟁 당시 계엄군의 집단 발포일과 무관하다"고 설명했다.