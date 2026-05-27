"좌파 없는 나라" 최준희, 신혼여행 중 '스벅' 인증…극우 행렬 동참

인플루언서 최준희가 27일 자신의 인스타그램에 '스타벅스' 인증샷을 올렸다. /사진=최준희 인스타그램

배우 고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서인 최준희가 신혼여행 중 '스타벅스 인증'을 시도했다.

최준희는 27일 자신의 인스타그램에 미국 로스앤젤레스(LA)로 추정되는 곳을 배경으로 스타벅스 컵을 들고 찍은 사진을 올렸다.

컵 표면에는 스타벅스의 녹색 사이렌 로고가 그대로 노출됐다.

최근 불거진 스타벅스 코리아의 '5·18 탱크데이' 논란에도 일부 극우 연예인들의 '스타벅스' 인증이 이어지는 가운데, 최준희 또한 동참한 것으로 해석된다.

최준희는 지난해 5월 25일 SNS(소셜미디어) 스레드를 통해 "난 좌파 없는 나라에서 살고 싶다" "선거 날이 다가오니 마음이 너무 조급해진다"고 밝히며 극우 성향을 드러낸 바 있다.

최준희는 지난 16일 서울 강남의 한 호텔에서 11세 연상 비연예인과 결혼식을 올렸고 20일 출국, 다음날 LA에 도착했다고 직접 전했다.

한편, '탱크데이' 논란이 거세지자 정용진 신세계그룹 회장은 지난 26일 대국민 사과에 나섰다.

정 회장은 "어떠한 변명도 하지 않겠다. 이번 일에 대한 모든 책임은 제게 있다. 용서를 구한다"면서 "내부 시스템과 리스크 관리 체계를 근본부터 다시 점검하고, 사회적 책임에 대한 기준도 더욱 높이겠다"고 고개 숙였다.