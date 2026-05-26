"AI향 부품 초호황"…MLCC 관련주 동반 상승

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MLCC(적층세라믹콘덴서) 관련주들이 MLCC 가격 상승과 시설 투자 기대감에 장 초반 동반 상승 중이다.

26일 오전 9시27분 현재 아모텍(29,600원 ▲6,800 +29.82%)은 전 거래일 대비 5550원(24.34%) 오른 2만8350원에 거래되고 있다.

삼화콘덴서(132,600원 ▲30,600 +30%)(20%), 지아이에스(3,885원 ▲465 +13.6%)(12.87%), 아바텍(17,180원 ▲1,480 +9.43%)(11.34%), 삼성전기(1,582,000원 ▲242,000 +18.06%)(10.07%), 코칩(25,200원 ▲3,000 +13.51%)(9.46%) 등도 동반 상승 중이다.

아모텍은 지난 22일 350억5230만원 규모의 유상증자를 결정했다고 공시했다. 조달한 자금은 시설자금(300억원)과 운영자금(50억원)으로 사용할 예정이다. 증자 방식은 주주배정후 실권주 일반공모 방식이다.

삼성전기도 언론을 통해 세종 사업장 및 부산 사업장에 반도체 패키징 기판 생산라인을 신설할 예정인 것으로 알려졌다.

이창민 KB증권 연구원은 "메모리 업체들의 실적이 보여주듯, 현재 AI(인공지능)향 핵심 부품은 전례 없는 초호황을 누리고 있다"며 "일반적으로 반도체 대비 6개월가량 후행하는 MLCC 업황을 고려 시, 삼성전기 MLCC 사업의 본격적인 실적 반등 흐름은 이제 막 시작된 수준"이라고 말했다.

이어 "AI향 대규모 투자가 당분간 지속될 것으로 전망되는 만큼 향후 MLCC와 패키징 기판 비즈니스의 가파른 실적 성장세가 기대된다"며 "초고부가 부품 수요가 빠르게 증가하고 있어 실리콘 캐퍼시터와 유리 기판 등 삼성전기의 신사업도 동시에 탄력 받을 것으로 예상한다"고 했다.

이날 신한투자증권을 비롯한 4개 증권사는 삼성전기의 목표주가를 상향했다. 신한투자증권과 SK증권가는 목표주가로 최고가인 200만원을 제시했다.