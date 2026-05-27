김준호 "결혼 1주년에 '♥김지민' 1억 빚 갚겠다"…김구라 '버럭'

김준호가 첫 결혼기념일에 아내 김지민에게 빚을 갚겠다고 밝혔다. /사진=SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명' 캡처

김준호가 결혼 1주년 이벤트로 김지민에게 진 빚 1억 원을 갚겠다고 밝혔다가 MC들의 원성을 샀다.

26일 방영된 SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명' 440회에서는 김준호와 박군 등이 출연해 근황을 전했다.

이날 김준호는 박군의 결혼식 당시 신부 한영에게 부케를 받았던 일화를 언급하며 "좋은 기운을 받아 김지민과 백년해로를 약속하게 됐다"고 말했다.

김지민의 빚을 갚겠다고 선언하는 김준호. /사진=SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명' 캡처

이때 서장훈이 "박군 씨 부케가 효과가 있었나 보다"라고 하자 김준호는 "부케 받고 6개월 뒤에 결혼까지 했다. 사랑은 받았는데 일은 다 없어졌다"고 너스레를 떨었다.

반면 박군은 "결혼하고 '미운우리새끼' 하차 후 '동상이몽'에 오면서 대박이 났다"며 "이후 고정을 5개 하고 있다"고 근황을 전했다.

다급해진 김준호는 "나는 한 개 겨우 하고 있다"고 토로했다.

김준호에게 분노하는 김구라. /사진=SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명' 캡처

이에 MC 이지혜는 "큰 소식 하나 있으면 나와달라"고 제안했고 김준호는 "7월에 결혼 1주년이다. 계획하고 있는 큰 이벤트가 하나 있다"며 "1주년 이벤트로 김지민 씨한테 1억 빚을 갚으려고 한다"고 밝혔다.

이를 들은 MC들은 "그게 뭐냐. 당연히 갚아야지"라며 목소리를 높였다.

특히 김구라는 "그건 본인의 의무인데 의무를 왜 이벤트라고 하냐"고 화를 내며 웃음을 자아냈다.

머쓱해진 김준호는 "그러면 뭐 해야 하나. 방송 작가들하고 짜보겠다. 작가들이 이벤트를 잘 짠다"고 수습했다.