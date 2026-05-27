박군♥한영, 439평 세컨하우스 공개 "아내가 땅 매매…든든해"

박군, 한영 부부가 충북 괴산에 세컨하우스를 마련했다. /사진=SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명' 캡처

박군, 한영 부부가 충북 괴산에 마련한 439평 규모의 세컨하우스를 공개했다.

26일 방영된 SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명' 440회에서는 직접 매매한 땅에서 시골살이를 시작한 박군, 한영 부부의 모습이 그려졌다.

이날 박군은 "결혼 전부터 시골살이 로망이 있었다"며 새 보금자리를 소개했다.

괴산에 세컨하우스를 마련한 박군, 한영부부. /사진=SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명' 캡처

이어 "평소 지방 스케줄도 많아서 전국을 다니며 시골집을 찾았다. 그러다 충북 괴산에 세컨하우스를 마련하게 됐다. 아내가 땅을 매매했다"고 설명했다.

이를 들은 MC들은 "아내가 너무 든든하다", "지주님이다", "한영 씨가 마음이 넓다"며 감탄했다.

한영은 지방 스케줄이 많고 군부대 시절을 그리워하는 박군을 위해 특별히 괴산에서 부지를 찾았다.

박군은 "아내가 괴산을 선택한 이유가 있다. 제가 군대와 고향을 늘 그리워했는데 바로 옆에 특전사 선후배가 있는 군부대가 있다. 또 가까운 천안에는 장인, 장모님이 계신다. 최적의 위치"라고 설명했다.

넓은 부지를 자랑하는 부부의 세컨하우스. /사진=SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명' 캡처

부부는 대지를 구매했지만 아직 집 공사를 시작하지 않은 상태였다.

박군은 "집을 지으려고 했는데 전쟁 이슈로 원자재비가 폭등했다"며 "집은 차후에 짓고 군 생활 시절을 생각하면서 텐트 장박으로 지내고 있다"고 털어놨다.

세컨하우스 부지는 마당 200평, 집터 139평, 주차장 100평으로 총 439평 규모를 자랑했다.

드넓은 마당 한쪽에는 널찍한 텐트가 자리했고 그 옆에는 아늑한 생활 공간으로 꾸민 컨테이너가 마련돼 눈길을 끌었다.