제이비케이랩 장봉근 대표, 가톨릭대 약대생 대상 강연 진행...도전과 비전 소개

제이비케이랩 장봉근 대표(의학·약학 박사)가 26일 가톨릭대학교 약학대학 5학년 학생들을 대상으로 약학계 선배로서 특별 강연을 진행했다.

이번 강연은 졸업과 진로 선택을 앞둔 예비 약사들에게 보다 현실적인 조언과 다양한 진로 가능성을 제시하기 위해 마련됐으며, 단순히 약국 운영이나 병원·제약사 취업에 국한되지 않고, 연구·브랜드 개발·헬스케어 산업 등 약학 지식을 기반으로 한 다양한 확장 가능성을 공유했다는 점에서 의미를 더했다.

장 대표는 이날 강연에서 약사에서 천연물 연구자로, 다시 건강기능식품 브랜드 '셀메드'의 대표가 되기까지의 도전 과정을 소개하며 예비 약사들에게 다양한 진로를 제시했다. 특히 급변하는 유통 환경 속에서 "약국은 단순 판매 공간을 넘어 개인 맞춤형 건강관리를 제공하는 전문 플랫폼으로 진화해야 한다"고 강조했다.

장봉근 제이비케이랩 대표는 "약사의 길은 생각보다 훨씬 다양하다"며 "중요한 것은 직업의 형태보다도 약학이라는 전문성을 바탕으로 어떤 가치를 만들어낼 수 있는지에 대한 고민"이라고 말했다. 이어 "학생들이 스스로의 가능성을 좁게 한정하지 말고 연구자, 창업가, 산업 기획자 등 다양한 영역에 도전해보길 바란다"고 전했다.

임성실 가톨릭대 약학대학 교수는 "학생들이 현업에서 새로운 길을 개척해온 선배 약사의 경험을 직접 들을 수 있었다는 점에서 의미가 큰 자리였다"며 "변화하는 헬스케어 산업 속에서 약사의 역할과 미래에 대해 고민해볼 수 있는 계기가 됐기를 바란다"고 말했다.