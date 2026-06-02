누리미디어, 국내 최초 조선왕조실록 원문 기반 AI 서비스 'KRpia AI' 베타 출시

학술 AI 기업 누리미디어는 한국학 자료 원문 기반 AI 서비스 'KRpia AI' 베타 버전을 출시했다고 2일 밝혔다.

KRpia AI의 조선왕조실록 원문 기반 질의응답 서비스 화면/사진제공=누리미디어

KRpia는 한국학 고전 DB를 비롯해 역사·문학·문화예술 등 8개 분야의 전공·교양 콘텐츠 2,000여 종을 제공하는 지식 콘텐츠 플랫폼이다. KRpia AI는 KRpia가 축적해온 한국학 원문 콘텐츠를 기반으로 번역, 해설, 질의응답을 제공하는 AI 서비스다.

이번 베타 서비스에는 첫 번째 콘텐츠로 조선왕조실록이 반영됐다. 누리미디어는 이를 통해 국내 최초이자 한국학 분야 최초의 조선왕조실록 원문 기반 AI 서비스를 선보이게 됐다. 조선왕조실록은 태조부터 철종까지 472년간의 역사를 담은 대표적인 한국학 원전으로, 총 1,894권 888책, 약 35만건의 기사로 구성돼 있다. 방대한 분량과 한문 원문, 역사적 맥락 때문에 일반 이용자는 물론 연구자에게도 탐색과 해석에 상당한 시간이 필요한 자료로 꼽힌다.

KRpia AI는 이러한 방대한 원문 자료를 기반으로 이용자의 질문에 답변하고, 관련 원문 출처를 함께 제시한다. 이용자는 역사적 사건, 인물, 제도, 시대 배경 등에 대해 자연어로 질문할 수 있으며, AI 답변과 함께 근거가 되는 조선왕조실록 원문 기사를 확인할 수 있다. 또한 원문 기반 초벌번역, 난이도별 해설, 주요 키워드 및 용어해설 기능을 제공한다. 이용자 수준에 따라 해설 난이도를 선택할 수 있어 고전 원문에 익숙하지 않은 이용자도 한국학 자료를 보다 쉽게 이해할 수 있다.

누리미디어 유상근 PM은 "KRpia AI는 신뢰할 수 있는 한국학 원문 데이터를 기반으로 AI가 번역과 해설, 탐색을 지원하는 서비스"라며 "조선왕조실록을 시작으로 고려사, 삼국사기 등 다양한 고전 한국학 자료를 AI와 결합해 한국학 지식 콘텐츠의 접근성과 활용도를 높여가겠다"고 말했다.

KRpia AI는 베타 서비스 기간 동안 누구든 무료로 KRpia 홈페이지에서 로그인 후 이용할 수 있다.