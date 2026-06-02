"더 자연스런 대화 AI 개발"…위버스브레인, GPU 지원사업 선정

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AI(인공지능) 교육 기업 위버스브레인이 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관하는 '첨단 GPU(그래픽처리장치) 활용 지원사업'에 선정됐다고 2일 밝혔다.

이 사업은 AI 연구개발에 필요한 고성능 컴퓨팅 자원을 국내 중소·벤처기업에 지원한다. 위버스브레인은 이번 선정으로 엔비디아의 차세대 GPU '블랙웰(B200)' 기반 자원을 배정받았다.

위버스브레인은 확보한 컴퓨팅 자원을 대화형 AI 모델 학습·고도화에 투입한다. 자체 음성 모듈을 고도화하는 한편, 파인튜닝과 블렌딩으로 만든 교육에 최적화된 LLM(거대언어모델)도 함께 고도화한다.

이 같은 학습은 위버스브레인이 영어 학습 서비스 △스피킹맥스 △맥스AI 등을 운영하며 축적해 온 6억8000만건 누적 발화 데이터를 기반으로 한다. 이 데이터를 활용해 더 자연스럽고 대화 상황에 맞춰 톤을 조절할 수 있는 대화형 AI로 고도화한다는 구상이다.

위버스브레인은 △음성감지(VAD) △음성인식(STT) △음성합성(TTS) 등 대화형 AI 파이프라인 전 구간을 자체 기술로 내재화했다. 지난 5월에는 TTS 모델을 자체 내재화했고 SK그룹의 'K-AI 얼라이언스'에도 합류했다.

조세원 위버스브레인 대표는 "발화 데이터는 오랜 서비스 운영으로만 쌓이는 자산이지만 이를 학습시킬 대규모 연산 환경이 병목이었다"며 "이번에 확보한 B200 인프라 위에서 자체 음성 엔진과 대화형 AI 모델의 완성도를 끌어올리겠다"고 말했다.

이어 "기존에 활용하던 인프라보다 한층 큰 연산 자원을 확보하게 된 만큼 누적 발화 데이터를 바탕으로 더 자연스럽고 톤 조절이 가능한 대화형 AI로 고도화하는 데 전력을 다할 것"이라며 "고도화한 대화형 AI를 토대로 다양한 사업 확장을 추진하겠다"고 덧붙였다.

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