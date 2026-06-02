KCC오토, 고객 초청 골프대회 'Mercedes Trophy 2026 지역 예선' 성료

메르세데스-벤츠 공식 파트너 KCC오토가 고객과의 프리미엄 소통을 위한 브랜드 골프 토너먼트 '2026 MercedesTrophy KCC오토 지역예선'을 성황리에 개최했다고 밝혔다.

고객초청 골프대회 'Mercedes Trophy 2026 지역예선' 성료, MBT 단체사진/사진제공=KCC오토

지난 5월 27일 경기도 포천 라싸 골프클럽에서 열린 이번 행사에는 약 150명의 고객이 참석하여 메르세데스-벤츠가 지향하는 프리미엄 라이프스타일과 차별화된 고객 경험을 공유하는 시간을 가졌다.

'Mercedes Trophy'는 전 세계 메르세데스-벤츠 고객을 대상으로 하는 글로벌 아마추어 골프 토너먼트로, KCC오토는 매년 지역 예선을 통해 단순한 골프 라운딩을 넘어 브랜드와 고객 간의 깊이 있는 교류의 장을 마련하고 있다.

이번 대회는 참가 고객을 위한 세심한 프로그램 구성으로 높은 만족도를 이끌어냈다. 참가자 전원에게는 테라바디 미니 마사지건, 소낙스 차량 관리 용품, LBB 화장품 세트, 덕시아나 라이프스타일 용품 등 프리미엄 웰컴 기프트가 제공됐다. 또한 홀인원 경품으로는 메르세데스-벤츠 E 200 세단과 덕시아나 침대 등 럭셔리 라이프스타일 아이템까지 더해 호응을 받았다.

홍재경 아나운서의 진행으로 이어진 갈라 디너 및 시상식에서는 우수 성적을 거둔 고객에게 트로피와 국내 본선 진출권이 수여되었다. 또한, KLPGA·KPGA 프로 선수 사용 클럽, LG트윈스 염경엽 감독 및 선수단 사인 용품 등 약 30여 개의 풍성한 경품이 마련된 럭키드로우 이벤트가 진행됐다.