슈니테크, 중기부 '메인비즈' 인증 획득

친환경 디지털 김 산업 전문기업 슈니테크(대표 정승호)가 중소벤처기업부의 경영혁신형 중소기업 인증 '메인비즈(MAIN-BIZ)'를 획득했다고 3일 밝혔다.

메인비즈는 마케팅, 조직관리, 생산성 향상 등 경영혁신 활동으로 경쟁력을 확보한 기업에 부여되는 인증이다.

슈니테크는 기존 김 종자 배양 방식에서 고질적 문제로 지적된 굴 패각 사용을 대체하는 '친환경 배양 필름'을 개발, 탄소 배출 저감과 물류 효율화를 추진하는 업체다. 광학식·전자식 센서를 결합한 '하이브리드 모니터링 시스템'으로 실시간 해수 환경 데이터 관리 체계도 구축 중이다. 재래식 노동집약형 구조에서 데이터 기반 스마트 김 산업으로의 전환이 목표다.

정승호 슈니테크 대표는 "탄소중립 실천과 스마트 양식 데이터 기술을 고도화해 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 K-김 산업 표준 기술을 만들겠다"고 말했다.

회사는 친환경 수산 기자재의 글로벌 시장 진출과 ESG(환경·사회·지배구조) 기반 스마트 양식 생태계 구축을 위해 투자를 확대할 방침이다.