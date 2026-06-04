현대차그룹, 오토테크 어워드서 '올해의 자동차 회사' 선정

현대자동차그룹은 지난 2일(현지시간) 미국 미시간주 바이브 크레딧 유니언 쇼플레이스에서 열린 '오토테크 어워드 2026'에서 '올해의 자동차 회사'로 선정됐다고 밝혔다.
오토테크 어워드는 글로벌 ICT(정보통신기술) 리서치 기관 인포마(Informa)가 주관하는 행사다. AI(인공지능), 커넥티비티, 소프트웨어, 안전성, 커넥티드 카 생태계 등 자동차·모빌리티 분야 혁신 기술과 기업을 시상한다.
오토테크 어워드 심사위원들은 현대차(702,000원 ▼27,000 -3.7%)그룹을 올해의 자동차 회사로 선정한 이유로 △3년 연속 세계 올해의 차 선정 △혁신적인 전용 전기차 플랫폼 운영 △800V(볼트) 초고속 충전 시스템 개발 △미국 고속도로 안전보험협회(IIHS) 톱 세이프티 픽 플러스(TOP Safety Pick)와 각종 디자인상 수상 경력을 꼽았다.
현대차 미국법인(HMA)은 2021년과 2024년에 같은 상을 받은 바 있지만 현대차그룹이 수상자로 선정된 것은 이번이 처음이다.
현대차그룹 관계자는 "전기차 플랫폼 성능, 안전 기준, 디자인 우수성을 계속 강화할 것"이라며 "SDV(소프트웨어중심자동차) 전략을 가속하고 글로벌 시장에서 커넥티드 모빌리티 역량을 확대할 계획"이라고 밝혔다.