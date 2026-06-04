에코프로, 전사 AI 전환 추진…365일 24시간 자율제조 공장 구현

에코프로 CI./사진=에코프로

에코프로(130,500원 ▲2,900 +2.27%)는 인공지능(AI) 전문 컨설팅 파트너십을 기반으로 AI 자율 실행 기업으로 도약하기 위한 '3단계 추진 로드맵'을 전사적으로 실행한다고 4일 밝혔다.

에코프로는 인공지능 전환(AX) 3단계 추진 로드맵에 따라 올해 전사 데이터 표준화와 파일럿 과제 실행을 통해 AX의 기반을 구축한다. 내년에는 스케일업을 거쳐 창립 30주년인 2028년 에코프로 국내외 전 계열사에서 AI를 기반으로 업무를 추진해 AI가 24시간 업무를 수행하는 'AI 드리븐 컴퍼니(Driven Company)'로 도약한다는 방침이다.

에코프로는 연구개발(R&D) 분야에 AI를 우선 접목해 연구개발 리드타임(R&D부터 양산에 걸리는 시간)을 기존 대비 50% 단축할 예정이다. 기존에는 제품 기획부터 양산까지 최소 3년에서 5년 이상 소요됐지만 AI를 통해 이를 절반 수준으로 줄이겠다는 계획이다. 수많은 반복 실험 데이터를 AI가 학습해 소재의 물성을 예측하고 최적의 실험 조건을 스스로 도출하는 시스템을 도입해 대규모 실험 업무를 전면 자동화할 방침이다.

'피지컬 AI(Physical AI)'를 도입해 '자율 제조 공장'과 '자율 실험실'을 구축하는 방안도 추진한다. 피지컬 AI가 도입되면 위험한 작업은 로봇이 대체하게 돼 1년 365일 24시간 멈추지 않는 상시 작업 및 실험 체계가 구현될 것으로 기대된다.

생산 현장도 고도화한 AI 운영 시스템으로 진화한다. 현장 작업자의 경험과 감각에 의존하던 방식에서 제조 기반 데이터 플랫폼과 머신러닝을 활용한 'AI 자율제어 환경'을 통한 현장 관리 체계로 전환된다. 전구체 및 양극재 소성 라인 등에 'AI 자율제어 마더라인'을 구축해 업무 효율과 제조 생산성을 30% 끌어올린다는 방침이다.

AI가 불량 원인을 95%의 정확도로 분석·예측하고 데이터 기반의 예지보전 시스템을 통해 에너지를 15~20%가량 절감할 수 있을 것으로 보인다. 특히 헝가리 양극재 공장에 AI 기반 로봇 시스템을 도입해 생산 공정 자동화와 생산성 향상에 나설 계획이다.

이수호 에코프로 AI혁신실 부사장은 "전통적인 제조 방식의 혁신을 넘어 이제는 AI와의 협업이 필수적인 시대"라며 "임직원들이 AI를 동료처럼 자연스럽게 활용할 수 있는 환경을 구축함으로써 현장 전반의 운영 효율을 높여나갈 계획"이라고 말했다.