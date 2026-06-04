벤츠 코리아, '한국여자오픈골프선수권대회' 타이틀 스폰서 참여

메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 포스터/사진= 메르세데스-벤츠 코리아 제공

메르세데스-벤츠 코리아가 타이틀 스폰서로서 대한골프협회(KGA)와 공동 주최하는 '메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회'가 오는11일부터 14일까지 나흘간 경기도 양주시 레이크우드 컨트리클럽에서 개최된다고 4일 밝혔다.

한국여자오픈골프선수권대회는 1985년 한국오픈 부설 여자부로 출범 후 1987년 1회 대회를 시작으로 지난 40년간 한국 여자 골프의 성장과 역사를 함께해 온 대한민국 여자 골프를 대표하는 국내 최고 권위를 지닌 내셔널 타이틀 대회다.

벤츠 코리아는 올해부터 2028년까지 3년간 한국여자오픈골프선수권대회의 타이틀 스폰서로 참여한다. 이와 함께 이번 공동 주최를 통해 국내 최고 대회 수준에 걸맞게 총상금은 15억원, 우승상금은 한국여자프로골프 역사상 최고 수준인 4억원으로 인상됐다. 우승자에게는 여자 골프5대 메이저 대회 중 하나인 'AIG 위민스 오픈'과 일본 내셔널 타이틀 대회인 '일본여자오픈골프챔피언십' 출전권도 함께 부여된다.

이번 대회에는 지난해 우승자이자 현재 LPGA 무대에서 활약 중인 디펜딩 챔피언 이동은 프로를 비롯해 벤츠 코리아 브랜드 앰버서더인 박현경, 김민별 프로 등이 우승 도전에 나선다. 특히 한국여자프로골프의 전설 신지애 프로도 2008년 우승 이후 18년 만에 한국여자오픈에 출전한다.

우승자에게는 벤츠 차량과 '보스골프'와 협업해 제작한 우승 자켓이 수여된다. 우승자 캐디에게는 벤츠 차량 1년 리스 혜택이 주어지며 모든 파3홀 홀인원 경품으로는 벤츠 E-클래스와 CLE 등 차량이 제공된다.

갤러리 내 'G-클래스 존'에서는 벤츠 차량 전시를 비롯해 캠핑 테이블과 푸드 트럭 등을 운영하며 벤츠 브랜드 경험과 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간도 마련된다. 또한 대회장 곳곳에서 현재 사전 계약을 진행 중인 더 뉴 S-클래스를 비롯해 다양한 벤츠 차량을 만나볼 수 있다.

온라인 예매와 대회 관련 정보는 공식 티켓 판매 채널인 '유니틱스(UNITIX)'에서 확인할 수 있다. 입장권은 주중 일일권 1만원, 주말 일일권 2만원에 판매되며 제1라운드부터 제3라운드까지의 VIP 입장권은 20만원에 50매 한정으로 운영된다.

마티아스 바이틀 벤츠 코리아 대표이사는 "지난 40년간 수많은 전설을 배출하며 대한민국 골프의 자부심이 된 한국여자오픈의 새로운 장을 메르세데스-벤츠가 함께 열게 돼 영광"이라며 "선수들을 위한 최상의 환경을 조성함으로써 본 대회가 명실상부한 글로벌 최고 수준의 각축장이 될 것으로 기대한다"고 말했다.