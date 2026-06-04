가온전선, 美 AI데이터센터 전력망 첫 진출…350억 규모 케이블 공급

가온전선 군포 사업장 전경 /사진제공=가온전선

가온전선은 미국 전력 인프라 공급사를 통해 약 350억원 규모의 AI(인공지능) 데이터센터 전력망용 케이블을 공급한다고 4일 밝혔다.

가온전선(345,500원 ▼40,500 -10.49%)이 AI데이터센터 전력망 시장에 진출한 것은 처음이다. 회사는 올해 AI데이터센터 관련 매출이 1000억원 규모까지 확대될 것으로 기대한다.

가온전선은 이미 미국 태양광 발전단지 전력망 구축 사업에 연간 약 1000억원 규모의 케이블을 공급하고 있다. 여기에 AI데이터센터 전력망 시장이 새롭게 추가되면서 올해 미국 수출은 약 2000억 원 규모로 확대될 전망이다.

미국 현지 법인 LSCUS도 빠르게 성장하고 있다. LSCUS는 최근 글로벌 빅테크 기업들과 총 5조원 규모를 웃도는 버스덕트(Busduct) 장기 공급 계약을 확보하며 미국 AI데이터센터 전력 인프라 시장의 핵심 공급업체로 자리매김하고 있다.

이에 따라 가온전선은 AI데이터센터 외부 전력망용 케이블과 내부 전력 분배용 버스덕트를 모두 공급할 수 있는 사업 구조를 구축하게 됐다.

정현 가온전선 대표는 "미국 현지 사업 기반을 강화하고 AI 전력 인프라 시장을 핵심 성장축으로 육성해 나갈 계획"이라며 "AI데이터센터와 신재생에너지 전력망 시장 확대에 맞춰 올해 역대 최대 실적 달성을 기대하고 있다"고 말했다.