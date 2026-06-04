효성, '호국보훈' 담은 역사 강연·국악 콘서트 개최

효성이 4일 호국보훈의 달과 국악의 날을 맞아 역사 강연과 국악 공연이 어우러진 콘서트 <Sound of Heritage : 전통의 울림>을 개최했다. /사진=효성

효성(191,700원 ▲2,400 +1.27%)은 4일 서울 용산구 국립중앙박물관 극장 용에서 호국보훈의 달과 국악의 날을 맞아 역사 강연과 국악 공연이 어우러진 콘서트'Sound of Heritage : 전통의 울림'을 개최했다고 밝혔다.

한국메세나협회와 함께한 이번 공연은 역사 강연에 국악 공연을 더해 호국의 의미를 쉽고 생생하게 전달하는 프로그램으로 마련됐다. 역사 강사 최태성은 이순신 장군과 안중근 의사의 생애와 정신을 중심으로 우리 역사 속 호국의 가치를 소개했다. 소리꾼 최재구와 국악 앙상블 밴드는 이를 바탕으로 한 창작곡을 선보였다.

효성은 이날 공연에 문화예술 체험 기회가 상대적으로 적은 수도권 교육복지우선학교 학생들을 초청해 미래세대가 역사와 전통문화를 자연스럽게 접할 수 있도록 했다. 공연에 참여한 학생들은 "역사 이야기와 호국보훈의 의미를 쉽고 재미있게 배울 수 있는 시간이었다"고 소감을 밝혔다.

효성은 국가유공자와 보훈가족 지원, 배리어프리 영화 제작 후원, 장애 어린이 재활치료 지원 등 호국보훈·문화예술·취약계층 지원 분야에서 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.