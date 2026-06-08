대한전선, 싱가포르서 1400억원 '초고압 케이블 프로젝트' 수주

대한전선이 싱가포르에서 초고압 전력망 프로젝트를 수행하고 있다/사진제공=대한전선

대한전선(37,100원 ▼2,850 -7.13%)이 싱가포르에서 약 1400억원 규모의 초고압 케이블 프로젝트를 수주했다고 8일 밝혔다.

이번 프로젝트에서 대한전선은 싱가포르 전력청에 400kV(킬로볼트)와 230kV 초고압 케이블 시스템을 공급할 예정이다. 400kV는 싱가포르에서 운용하는 가장 높은 전압으로 사업자 선정에 500kV급에 준하는 기술력과 실적 등이 요구된다. 대한전선은 국내 최초로 500kV 전력망을 개발하고 미국 등에 공급했다.

회사 측은 특히 이번에 수주한 'O.F 케이블'은 케이블 내부에 절연유를 채워 절연 성능을 확보하는 제품으로, 복잡한 생산 공정과 까다로운 유지보수로 인해 글로벌 소수 기업만이 생산할 수 있어 의미가 크다고 밝혔다. 대한전선은 국내 최초로 O.F 초고압 케이블을 개발·상용화했다.

대한전선은 이번 프로젝트를 포함해 최근 2년간 싱가포르에서만 약 1조원의 프로젝트를 수주하는 등 싱가포르 전력망 시장 내 핵심 파트너로서 입지를 강화하고 있다. 싱가포르는 AI 데이터센터(AIDC) 확대, 전력망 현대화, 재생에너지 연계 등을 적극 추진하고 있어 사업 기회는 더욱 확대될 수 있다.

대한전선 관계자는 "이번 수주는 싱가포르 전력망 시장에서 대한전선이 핵심 사업자로 자리매김하고 있음을 보여주는 성과"라며 "초고압 케이블을 비롯해 HVDC(초고압 직류송전)와 해저케이블 분야에서도 기술 우위를 강화해 고부가가치 시장 공략에 박차를 가할 것"이라고 밝혔다.