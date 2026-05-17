한강서 라이딩·맥주 즐기려면 여기로…이마트24, 이색점포 승부수

이마트24가 서울 마포구 난지한강공원에 선보인 이색 점포 '비어캠프'./사진제공=이마트24

이마트24가 서울 마포구 난지한강공원에 이색점포 '라이더파크(한강르네상스난지 1호점)', '비어캠프(한강르네상스난지 2호점)'를 열었다.

라이딩, 캠핑, 공연 등 야외 활동 수요가 높은 난지한강공원 특성을 반영해 공간 연출과 상품 구성을 강화했다.

라이더파크와 비어캠프는 각각 약 160㎡(48평), 119㎡(36평) 규모의 복층 구조다. 특히 두 점포 모두 2층을 통창 구조로 설계해 한강 풍경을 270도 파노라마로 즐길 수 있다. 라이더파크 일부 공간엔 개방형 문을 적용해 한강의 계절감을 느끼도록 했다.

국내 프리미엄 캠핑용품 브랜드 '카고컨테이너(CARGO CONTAINER)'와 협업해 '도심 속 캠핑'을 콘셉트로 한 공간을 만들었다. 2층에 캠핑 의자와 탁자를 배치했고 점포 외관과 내부에 브랜드 감성을 녹여내 실제 캠핑 공간에 온 듯한 분위기를 구현했다.

점포별로 상품을 차별화했다. 라이더파크 1층은 라이더 고객을 위해 에너지 드링크와 파우치 음료, 컵얼음을 확대했다. 2층은 라면 아카이브를 연상하는 대형 라면 진열장을 설치했다. 특히 한강라면 수요를 반영해 일반 점포 대비 봉지라면 상품군을 약 2배 많이 운영한다.

비어캠프는 다음달까지 일본 맥주 '삿포로(삿포로(SAPPORO)' 브랜드 구역을 운영한다. 추후 브랜드 협업과 여러 주류 상품을 계절별로 선보일 예정이다. 인근 축제 일정에 맞춰 시음 행사 등 고객 참여 행사도 확대한다.

이마트24 관계자는 "난지한강공원의 특성과 고객 이용 패턴을 분석해 라이딩과 맥주라는 주제로 고객이 쉬어갈 수 있는 체류형 점포를 기획했다"며 "앞으로도 상권과 고객 특성에 맞춘 상품 차별화로 새로운 경험을 제안하는 이색 점포를 확대하겠다"고 말했다.