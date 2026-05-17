롯데마트 PB '오늘좋은', 몽드 셀렉션 수상

롯데마트가 세계적 권위의 국제 품평회 '2026 몽드 셀렉션(Monde Selection)'에 출품한 자체 브랜드(PB) '오늘좋은' 4개 상품이 수상했다고 17일 밝혔다.

'오늘좋은 단백질바 미니'와 '오늘좋은 제트콘'은 출품한 품목 중 가장 높은 평가를 받아 금상을 받았다. '오늘좋은 백미밥'과 '오늘좋은 흑미밥'은 은상을 받았다.

수상한 상품은 모든 항목에서 고르게 우수한 평가를 받았고 특히 맛, 식감 부문에서 높은 점수를 기록했다.

롯데마트는 PB 전문 상품기획자(MD)와 푸드 이노베이션팀 셰프들의 협업으로 상품 특성에 맞는 맛과 식감을 구현하고 수 차례 실험으로 완성도를 높여 긍정적인 평가를 끌어냈다고 분석했다.

오늘좋은 단백질바 미니는 간편하게 즐기도록 한입 크기로 개별 포장했다. 볶음 땅콩과 아몬드, 귀리 등 견과류를 담고 초콜릿을 더해 맛과 영양을 잡았다. 오늘좋은 제트콘은 매콤함과 달콤함이 조화를 이룬 맛에 바삭한 식감을 더해 간식, 주류와 즐기기 좋다.

롯데마트는 이번 수상을 기념해 다음달 2일까지 PB 할인 행사를 한다. '요리하다 매콤달콤 컵떡볶이'는 2+1 프로모션을, '요리하다X다리집 떡볶이'는 2개 이상 구매시 개당 20% 할인한다. 행사 기간 몽드셀렉션 수상 품목 구매시 엘포인트를 10배 적립한다.

한편 몽드 셀렉션은 1961년 벨기에 브뤼셀에서 창립된 국제 식품 품질 평가 인증 기관이다. 전문 셰프, 소믈리에, 영양 컨설턴트 등으로 구성된 전문 평가단 80여명이 맛과 향, 식감, 포장 등 기준 25가지 이상을 토대로 평가한다. 올해 150여개국에서 3000여개가 넘는 상품이 참여했다. 롯데마트는 지난해와 2024년, 2023년 PB 상품 26개를 출품해 3년 연속 수상했다.