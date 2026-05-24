정용진 회장, 스타벅스 '5.18 탱크데이' 거듭 사과...직접 고개 숙인다

(서울=뉴스1) 김민지 기자 = 정용진 신세계그룹 회장이 29일 오후 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 열린 부인 한지희씨의 데뷔 앨범 발매 기념 콘서트에 참석해 내빈들을 맞이하기 위해 기다리고 있다. 2026.4.29/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김민지 기자

정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스코리아의 '5.18 탱크데이' 마케팅과 관련해 기자회견을 열고 대국민 사과에 나선다. 정 회장은 이번 사태가 촉발한 다음 달인 19일 해외 체류 중임에도 대국민 사과문을 발표했지만, 정치권과 시민단체를 중심으로 논란이 확산하자 직접 공개 석상에 나서기로 한 것이다.

신세계그룹은 24일 "정용진 회장이 5·18 민주화운동 기념일에 진행된 스타벅스코리아의 부적절한 마케팅으로 인해 상처받으신 모든 분께 직접 사과 말씀을 드리고자 한다"며 "이번 사안과 관련해 그룹 차원에서 진행한 진상조사 결과도 함께 설명해 드릴 예정"이라고 밝혔다.

정 회장은 오는 26일 오전 9시 서울 역삼동 조선팰리스 호텔에서 열리는 기자회견에 참석할 예정이다.

지난 18일 스타벅스코리아는 텀블러 행사 마케팅 '탱크데이' 프로모션을 진행하고 '책상에 탁' 등의 문구를 사용했다가 거센 비판을 받았다. 해당 행사가 5·18민주화운동 기념일에 진행되면서 '탱크'라는 표현이 당시 광주에 투입된 계엄군 장갑차를 연상시킨다는 지적이 이어졌다. 여기에 '책상에 탁' 문구는 박종철 고문치사 사건 당시 경찰 발표를 떠올리게 한다는 비판이 더해졌다.

비판 여론이 높아지자 스타벅스코리아는 행사를 즉각 중단하고, 1차 사과문을 발표했고 정 회장은 당일 손정현 SCK컴퍼니 대표와 담당 임원을 즉시 해임했다. 이튿날 직접 본인 명의 대국민 사과문을 냈고 신속한 사건 진상 파악과 재발 방지 대책을 약속한 바 있다.

[서울=뉴시스] 조수정 기자 = 22일 오후 서울 시내 한 스타벅스 매장에 5·18 민주화운동 기념일에 진행된 '탱크데이' 프로모션 사과문이 게시돼 있다. 2026.05.22. [email protected] /사진=

그럼에도 이재명 대통령이 "저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다"고 직격했고, 이후에도 공식 석상에서 지속적으로 비판하고 정치권도 가세해 이번 논란이 걷잡을 수 없이 확산하자 이를 막기 위해 일주일 만에 다시 공개 석상에서 국민에게 사과하고 사건의 경위를 직접 설명하기로 한 것이다.

정치권에선 정 회장이 기자 회견 이후 직접 광주를 찾아 오월 단체에 사과의 뜻을 밝혀야 한다는 의견도 나오고 있다. 이와 관련 신세계그룹 측은 "구체적으로 결정된 건 없다"는 입장을 밝혔다. 다만 내부적으로는 기자회견 이후 정 회장이 적절한 시기에 직접 방문하는 방안도 사태 수습을 위한 대책으로 거론될 것으로 보인다.