BBQ, 브루나이 마스터프랜차이즈 체결…"고소득 할랄시장 공략"

윤홍근 제너시스BBQ그룹 회장(사진 오른쪽)과 현지 마스터 프랜차이즈 파트너사 대표가 계약을 체결한 이후 기념촬영을 하고 있다./ 사진제공=제너시스BBQ

제너시스BBQ그룹이 브루나이 현지 외식기업 KB COMPANY SDN BHD와 MF(마스터 프랜차이즈) 계약을 체결하고 브루나이 시장 진출 기반을 마련했다고 2일 밝혔다.

MF 계약을 체결한 KB COMPANY SDN BHD는 브루나이 수도 반다르 스리 브가완(Bandar Seri Begawan)을 중심으로 F&B(Food & Beverage) 사업을 운영한다. 수도권 대표 상권 가동(Gadong)을 기반으로 할랄 인증 외식 브랜드 운영 경험과 현지 네트워크를 보유했다.

BBQ는 이번 MF 계약을 바탕으로 수도권 주요 상업지구인 베리비(Beribi) 지역에 CDR(Casual Dining Restaurant) 형태의 1호점을 개점할 계획이다. 베리비는 대형 상업시설과 글로벌 외식 브랜드가 입점한 상업지역으로 외식 소비 수요와 시장성이 검증된 상권이다.

앞으로는 브루나이 국제공항 인근 상권과 고급 주거지 및 관광·레저 시설이 밀집한 제루동(Jerudong) 지역으로 출점을 확대해서 브루나이의 고소득 할랄 시장을 공략할 방침이다.

매장에서는 골든프라이드 치킨(황금올리브치킨)과 시크릿소스치킨(양념치킨) 등 BBQ의 대표 치킨 메뉴를 비롯해 떡볶이·김치볶음밥·소떡소떡·치즈볼 등 K-푸드 메뉴를 함께 선보일 계획이다. 현지 소비자들의 식문화를 반영한 현지화 메뉴도 선보일 예정이다.