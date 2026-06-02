경동나비엔, AI 수면기능 탑재한 '숙면매트 사계절' 신제품 출시

'나비엔 숙면매트 사계절 Pro' 2026년 신제품을 설치한 침대의 모습. /사진제공=경동나비엔

경동나비엔(68,600원 ▼400 -0.58%)이 온도 제어 기술과 사용 편의성을 강화한 2026년형 '나비엔 숙면매트 사계절' 신제품을 'Air(에어)'와 'Pro(프로)' 두가지 모델로 선보인다고 2일 밝혔다.

개인별 체감 온도와 수면 환경에 맞춘 정밀한 온도 제어가 가능하다. 숙면매트 사계절 Pro는 냉방 기능인 'COOL 모드'와 난방 기능인 'WARM 모드' 모두에서 0.5도 단위의 좌우 분리 온도 조절을 지원한다. 'Pro EMF520' 모델은 블루투스 리모컨으로도 조작할 수 있다.

냉방 기능의 경우 '숙면매트 사계절 Air'는 슬립허브의 팬을 통해 냉각된 실내 공기를 유입해 물 온도를 낮춘 뒤 순환시키는 방식을 적용했다. 반면 '숙면매트 사계절 Pro'는 펠티어(Peltier) 반도체 냉각 기술을 활용해 물을 자체적으로 냉각한 뒤 순환시킨다.

숙면을 돕는 인공지능(AI)도 탑재했다. 경동나비엔은 슬립테크 기업 에이슬립과 공동 개발한 기술을 바탕으로 호흡음을 분석해 수면 단계를 파악하고 이에 맞춰 매트 온도를 자동 조절한다. 깊은 수면 단계와 렘(REM)수면 단계 등 상황에 적합하게 적정 체온 유지를 지원한다.

냉·온감 양면 커버를 적용해 계절에 따라 사용할 수 있다는 것도 장점이다. 냉감 원단의 접촉 냉감지수(Q-Max)는 기존 0.26에서 0.39로 개선했다. 여름철에는 침구건조모드로 침구 내 습기를 제거할 수 있고 Pro 모델은 냉방 사용 시 결로를 줄이는 결로방지모드도 탑재했다.

이와 함께 자동 물빼기 기능으로 매트 내부의 물을 손쉽게 제거할 수 있고 자동 UV(자외선) 살균 기능을 통해 물속 미생물과 세균을 99.9% 제거한다. 고온·저온 알림, 자동 정지 타이머, 과열 방지, 화재 방지 등 다양한 안전 기능도 갖췄다.