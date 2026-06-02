창립 53주년 신라면세점, 고객 초청 '해피 신라 벌스데이' 성료

신라면세점이 고객 초청 창립 기념 행사를 진행했다. /사진제공=호텔신라

신라면세점이 회사 창립 53주년을 맞아 진행한 고객 초청 행사 '해피 신라 벌스데이'를 성황리에 마무리했다.

행사는 지난 5월 30일 신라면세점 서울점 루프탑에서 진행했다. 앞서 신라인터넷면세점 이벤트를 통해 선정된 고객 총 106명이 행사에 참석했다. 이날 행사 참석을 희망한 응모 고객 수는 1만명이 넘은 것으로 알려졌다.

행사장에는 △여행을 기억하는 나만의 사쉐 만들기 △신라 생일축하 메시지 존 △경품 보물찾기 △포토부스 등 고객이 직접 참여할 수 있는 다양한 체험 행사를 준비했다.

또 신라면세점의 홍보모델인 배우 진영이 참석해 고객들과 소통하는 시간을 가졌다. 진영은 축하 메시지를 전달하고, '여행'을 주제로 토크 세션을 진행했다. 이어 럭키드로우를 통해 제주신라호텔 숙박권, 서울신라호텔 식음 이용권 등 다양한 경품을 제공하고, 고객들과 단체 셀카 촬영을 했다.

신라면세점은 고객과의 소통을 강화하기 위해 △메이크업 쇼, △주말 경품 이벤트 등 오프라인 프로그램을 지속적으로 운영하고 있다.