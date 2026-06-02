코웨이, 초고화력·스마트기능 업그레이드 'W인덕션 프로' 출시

코웨이 W 인덕션 프로가 설치된 주방의 모습. /사진제공=코웨이

코웨이(94,600원 ▲4,600 +5.11%)가 인기 제품 W 인덕션의 조리 성능과 편의 기능을 한층 강화한 신제품 'W 인덕션 프로'를 출시했다고 2일 밝혔다.

먼저 전체 화구에 최대 3400W의 초고화력을 적용해 조리 시간을 줄였다. 우측 화구에는 '3D 히팅 가열 기술'을 탑재해 용기 바닥뿐 아니라 측면 높이 4㎝까지 열을 전달한다. 용기 내부 온도를 더 빠르게 끌어올려 조리 효율을 높였다.

사용 편의성을 강화한 스마트 기능도 대거 적용했다. 좌측 화구에는 두 개 화구를 하나처럼 사용할 수 있는 '플러스 존' 기능을 탑재해 사각그릴 등 대형 조리 용기 사용이 가능하다. 우측 화구에는 용기 크기를 자동으로 인식하는 '듀얼링 기술'을 적용했다.

조리 중에 용기를 다른 화구로 옮겨도 기존 화력과 타이머 설정이 유지되는 '스마트 오토 센싱' 기능도 갖췄다. 또 좌측 화구에서는 용기를 위아래로 움직이는 동작만으로 화력을 조절할 수 있는 '드래그 파워 컨트롤' 기능을 지원해 조리 동선을 줄였다.

디자인으로는 화이트 상판을 기본으로 화이트·블루·핑크·그레이 등 4가지 색상 라인업을 마련했다. 상판에는 독일 쇼트세란(SCHOTT CERAN) 세라믹 소재를 적용해 내구성과 관리 편의성을 높였다. 빌트인과 프리스탠딩 방식 중 선택해 설치할 수 있다.

이중 잠금과 상판 과열 제어 등 총 22종의 안전장치를 탑재해 안정성도 강화했다. 렌탈 고객 가운데 '스페셜 체인지' 요금제 가입자에게는 약정 기간 내 상판 무상 교체 1회 서비스를 제공한다.

코웨이 관계자는 "W 인덕션 프로는 1세대 제품의 강점을 계승하면서 실제 요리 과정에서 체감할 수 있는 편의성을 크게 높인 제품"이라고 말했다.