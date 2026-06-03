무신사, AI가 실시간 트렌드 읽고 상품 추천…"발견형 유저 공략"

무신사 AI 트렌드 큐레이션 화면 /사진제공=무신사

무신사가 실시간 패션 트렌드를 분석해 소비자에게 상품을 추천하는 '인공지능(AI) 트렌드 큐레이션' 서비스를 선보인다고 3일 밝혔다.

기존 이커머스 업계의 AI 추천 서비스가 주로 구매 이력이나 클릭 로그 등 과거 데이터를 기반으로 상품을 추천했다면 무신사는 플랫폼 외부에서 발생하는 실시간 패션·뷰티 트렌드를 분석해 상품을 연결하는 방식을 적용했다.

이번 서비스는 특정 상품을 구매하기 위해 방문하는 '목적형 소비자'보다 새로운 스타일과 유행을 탐색하려는 '발견형 소비자'에 초점을 맞췄다. AI가 실시간 트렌드를 분석하고 관련 상품을 큐레이션해 소비자가 직접 트렌드를 찾아야 하는 부담을 줄였다.

무신사는 이번 서비스가 소비자의 탐색 피로도를 낮추고 상품 노출과 클릭률 등 주요 지표 개선에 도움 될 것으로 기대하고 있다. 특히 구매 의도가 명확하지 않은 고객에게 최신 트렌드를 제안해 플랫폼 체류 시간과 구매 전환율을 높일 수 있을 것으로 보고 있다.

무신사는 우선 여름철 수요가 증가하는 캡과 야구모자 등 모자 카테고리에 AI 트렌드 큐레이션을 적용했다. 앞으로 기술 검증을 거쳐 패션과 뷰티 전 카테고리로 확대할 계획이다.