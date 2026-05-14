제주신화월드, '신화리워드' 100만 회원 돌파 이벤트 진행

신화리워드 100만 이벤트 홍보 이미지./사진제공=제주신화월드

국내 최대 복합리조트 제주신화월드가 무료 멤버십 프로그램인 '신화리워드' 100만 회원 달성을 기념해 오는 30일까지 100만 포인트 증정 프로모션을 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 프로모션은 신규 회원과 기존 회원 모두를 대상으로 진행된다. 추첨을 통해 신규 회원 1명과 기존 회원 1명에게 각각 현금처럼 사용할 수 있는 100만 포인트를 제공한다.

이와 함께 신규 및 기존 회원 100명에게도 추첨을 통해 1만 포인트를 지급한다. 이벤트 참여는 제주신화월드 공식 홈페이지 내 이벤트 페이지 '신화리워드'에 접속해 '링크를 통해 응모' 버튼을 누르면 누구나 쉽게 참여할 수 있다.

당첨된 100만 포인트는 신화리워드 모바일 애플리케이션을 통해 지급되며, 지급일로부터 36개월 이내에 제주신화월드 내에서 자유롭게 사용할 수 있다. 1포인트는 원화 1원과 동일한 가치를 지닌다.

신화리워드는 제주신화월드 내 호텔, 다이닝, 쇼핑 등 50여개 매장에서 결제 시 포인트를 적립하고, 이를 현금처럼 사용할 수 있는 무료 멤버십 서비스다.

전용 모바일 앱을 다운로드하면 누구나 쉽게 가입할 수 있다. 포인트 적립 외에도 회원 등급에 따라 직영 다이닝 매장에서 최대 15% 할인을 받을 수 있으며, 제주도 내 주요 관광지 및 즐길 거리에 대한 추가 할인 특전도 제공된다.

또한 매월 진행되는 '멤버스 데이' 프로모션을 통해 제주신화월드 객실을 특별한 가격과 혜택으로 예약할 수 있다. 자세한 사항은 제주신화월드 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.