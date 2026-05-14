'전국 최초'…양주시, '불법광고물 수거보상금 모바일 신청 앱' 도입

도로변 불법 광고물 수거보상금 전용 앱 갈무리. /사진제공=양주시

경기 양주시가 전국 최초로 도로변 불법 광고물 수거보상금을 스마트폰으로 간편하게 신청할 수 있는 전용 앱을 도입했다고 14일 밝혔다.

시민이 스마트폰으로 앱(양주시청 수거보상제)을 다운받아 불법 광고물 수거사진과 관련 정보를 제출하면 보상금 신청부터 검토·산정·정산까지 전 과정을 비대면으로 처리할 수 있다.

시는 무분별하게 게시되는 불법 광고물을 효율적으로 정비하기 위해 기존 수기 중심의 보상금 신청·관리 방식을 디지털 기반으로 전환했다.

위치 정보(GPS) 확인과 중복 데이터 검증 기능을 통해 타 지역촬영 사진이나 중복 신청 등 부당한 신청 사례를 확인할 수 있도록 했다.

또 기존에는 수거보상금 신청 시 현수막 1장당 철거 전후의 사진과 신청서 등 각종 제출서류를 개별적으로 작성해 제출해야 했으나, 이번 시스템 도입으로 신청 관련 파일이 자동 생산돼 별도의 신청서를 제출하지 않아도 된다.

시는 불법 광고물 수거보상 신청부터 검토, 보상금 산정과 정산까지 전 과정을 시스템으로 관리해 시민들에게 원스톱 서비스를 제공하고 업무 처리 효율성도 높일 계획이다.

시 관계자는 "이번 시스템 구축을 통해 시민들이 보다 편리하게 보상금을 신청할 수 있도록 디지털 행정 서비스로 편의성을 높였다" 며 "앞으로도 시민 편의를 높일 수 있는 행정 서비스를 지속적으로 추진하겠다"고 전했다.