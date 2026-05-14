"미래 첨단분야 전문가 키운다" 가천대, KTC와 업무협약 체결

가천대와 KTC 관계자들이 업무협약 후 기념촬영하고 있다./사진제공=가천대

가천대학교가 지난 13일 교내 가천관 중회의실에서 한국기계전기전자시험연구원(이하 KTC)과 반도체·AI·바이오헬스 분야 협업 및 전문인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

이날 행사에 서원식 가천대 대외협력처장과 윤일준 KTC 경영전략마케팅본부장 등 양 기관 관계자들이 참석했다. 이들은 피지컬 AI 분야 기술 표준 및 가이드라인을 개발하기로 합의했다.

협약의 주요 내용은 △AI·반도체·미래 모빌리티·바이오헬스 등 차세대 전략산업 연구 추진 △피지컬 AI 분야 표준화·안전성·신뢰성 확보를 위한 기술 기준 개발 △산학협력단 및 창업보육센터 입주기업 대상 시험·인증 컨설팅 지원 △현장실습 및 취업 연계 프로그램 운영 △대학원 교육과정 연계 등이다.

서 처장은 "이번 협약으로 가천대 반도체대학의 교육 역량과 KTC의 시험·인증 인프라를 연계해 실무형 반도체 인재를 양성하겠다"며 "향후 바이오헬스 및 디지털 헬스케어 분야에서도 협력을 확대할 계획"이라고 전했다.