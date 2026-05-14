"난임 문제, IT 기술로 푼다" 대구대, 난임 데이터 통합 플랫폼 구축

대구대 DU난임대응센터와 ETRI 의료IT융합연구실, 디에이블, 원소프트다임 관계자들이 업무협약 후 기념촬영하고 있다./사진제공=대구대

대구대학교 DU난임대응센터가 지난 13일 교내 성산홀 제2회의실에서 한국전자통신연구원(ETRI) 의료IT융합연구실, 디에이블, 원소프트다임과 경북형 생체신호 및 생활습관 기반 난임 데이터 통합 플랫폼 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.

이들 기관은 IT 기술과 의료 데이터를 결합해 저출산 시대 핵심 과제인 난임 문제를 해소하기로 합의했다.

협약의 주요 내용은 △난임 관련 생체신호 및 생활습관 데이터 수집 △AI 기반 난임 분석 알고리즘 개발 △개인 맞춤형 난임 케어 서비스 플랫폼 구축 등이다.

대구대 DU난임대응센터는 데이터 수집·연구를 총괄하고, ETRI는 의료IT 융합 기술 지원을 담당한다. 디에이블은 난임 서비스 플랫폼 운영 노하우를, 원소프트다임은 생체신호 측정 및 분석 기술을 제공해 시너지를 낼 계획이다.

구덕본 DU난임대응센터장은 "이번 협약은 산·학·연이 힘을 모아 과학적인 난임 대응 체계를 구축한다는 데 의미가 있다"며 "디지털 헬스케어 기술을 활용한 '경북형 모델'을 성공적으로 정착시켜 난임 부부들에게 실질적인 도움을 주겠다"고 말했다.