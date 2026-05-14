뛰는 체납자 위에 나는 과천시…경기도 체납정리 평가 '우수'

과천시청 전경./사진제공=과천시

경기 과천시가 경기도 '2026년 지방세 체납정리 시·군 종합평가'에서 우수 시군으로 선정돼 상사업비 1800만원을 확보했다고 14일 밝혔다.

이번 평가는 도내 31개 시군을 지방세 이월체납액과 체납자 수 등에 따라 5개 그룹으로 나눠 진행됐다. 시는 의왕시·양평군·여주시·동두천시 등과 5그룹에 편성돼 평가받았다.

평가는 지난해 실적을 기준으로 지방세 체납 업무 전반에 대한 '그룹별 평가'와 '도 주관 기획징수 평가'로 이뤄졌다. 시는 도세 체납 정리 노력과 기획징수 추진 실적 등을 평가하는 부문에서 우수한 성과를 거두며 5그룹 내 우수 기관으로 이름을 올렸다.

시는 고액·상습 체납자에 대한 집중 관리와 체납 유형별 맞춤형 징수 활동, 체납 안내문 발송 및 납부 독려 등 체계적인 체납 정리 업무를 추진했다. 또한 자진 납부를 유도하며 건전한 납세 분위기 조성과 안정적인 지방세수 확보에 힘썼다.

시 관계자는 "이번 수상은 체계적인 체납 관리와 현장 중심의 징수 활동을 지속적으로 추진한 결과"라며 "앞으로도 효율적인 체납 정리를 통해 안정적인 지방세수 확보를 위해 노력하겠다"라고 말했다.